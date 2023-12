, Κίσα σε ηλικία 51 ετών.





Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η Κίσα Νις παντρεύτηκαν το 1996 και έχουν αποκτήσει τρεις κόρες, την Σόνετ Νόελμ την Ότομ και την Τρου.





Η 25χρονη Τρου, έκανε γνωστό τον θάνατο της μητέρας της στα social media, χωρίς να δίνει, ωστόσο, λεπτομέρειες, για τα αίτια.

Η Τρου Γουίτακερ αποχαιρέτησε τη μητέρα της στα social media με παλιές της φωτογραφίες και έγραψε: «Αντίο μαμά. Σε αγαπώ για πάντα. Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο ... σε ευχαριστώ που μου έμαθες κάθε τι που ξέρω. Θα σε βλέπω στα όνειρά μου και θα σε νιώθω στην καρδιά μου».







Το διαζύγιό τους το 2018 ήρθε ξαφνικά στον κόσμο του Χόλιγουντ, καθώς μέχρι τότε ήταν ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια.



Την αίτηση διαζυγίου κατέθεσε ο ίδιος Γουίτακερ. Ο 57χρονος τότε ηθοποιός, ανέφερε ασυμβίβαστες διαφορές ως αιτιολογία για το χωρισμό, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.



Τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, ο Γουίτακερ έγραψε στο Twitter: «Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή αλληλεγγύης – μια εποχή του χρόνου που μας υπενθυμίζει ότι οι δεσμοί που έχουν οι οικογένειες, οι φίλοι, οι συμπολίτες μας βασίζονται στο μοίρασμα και την χαρά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».Η Κίσα Γούτακερ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1972 στη Βοστώνη. Ήταν ηθοποιός και παραγωγός, ευρύτερα γνωστή για τις ταινίες «Kassim the Dream» (2008), «Proud» (2004) και «Ben Harper: With My Own Two Hands» (2009).