‘I Am Legend 2’: Will Smith Confirms Sequel Has A Script Written & Michael B. Jordan Is Attached https://t.co/dP8JV9rUEN pic.twitter.com/88P9hjSwU8

«Επιστρέφουμε στο αρχικό βιβλίο του Μάθεσον και στο εναλλακτικό τέλος σε αντίθεση με το αρχικό που βγήκε στην ταινία. Ο Μάθεσον μιλούσε για το ότι η εποχή του ανθρώπου στον πλανήτη ως κυρίαρχο είδος είχε φτάσει στο τέλος της. Αυτό είναι κάτι πραγματικά ενδιαφέρον που θα εξερευνήσουμε. Θα υπάρχει μεγαλύτερη πιστότητα στο αρχικό κείμενο», είπε.Τούτου λεχθέντος, πρόσθεσε ότι η σειρά «The Last of Us» αποτέλεσε το κίνητρο για αυτή τη συνέχεια: «Έχω εμμονή με το "Last of Us", όπου βλέπουμε τον κόσμο αμέσως μετά από μια αποκάλυψη, αλλά και σε ένα κενό 20-30 ετών. Μπορείς να δεις πώς η γη διεκδικεί ξανά τον κόσμο και υπάρχει κάτι πολύτιμο στο ερώτημα τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παύει να είναι ο κύριος κάτοικος».«Αυτό θα είναι ιδιαίτερα οπτικό στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν θα ανέβουν στο Empire State Building, αλλά υπάρχουν άπειρες δυνατότητες» ανέφερε στο τέλος.: Shutterstock