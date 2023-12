Τι δουλειά έχει μια  influencer στο εξώφυλλο του Forbes;

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Τζεφ Μπέζος , δηλαδή ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 152 δισ. δολάρια, ο ιδρυτής της Amazon ή αλλιώς της εταιρείας που έκανε λαϊκό κεκτημένο το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο άνθρωπος που ήδη διεκδικεί μερτικό στο Διάστημα μέσω της Space X, φωτογραφήθηκε μαζί με την αρραβωνιαστικιά του για το εξώφυλλο ενός από τα γνωστότερα lifestyle γυναικεία περιοδικά στον κόσμο. Ο 59χρονος μεγιστάνας και η σύντροφός του Λορίν Σάντσεθ πόζαραν ως σταρ της διπλανής πόρτας (ή έστω του παραδίπλα ράντσου ελέω ακροθιγώς βουκολικού θέματος), φλεξάροντας εκείνη την τέλεια πλαστική -κατά κυριολεξία- ομορφιά της και εκείνος τους υπερτροφικούς μυς που απέκτησε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κοινώς από τότε που χώρισε από την επί δεκαετίες συμβία του, συγγραφέα και ηγερία της αγαθοεργίας Μακένζι Σκοτ. Επίσης πριν λίγες ημέρες, το περιοδικό «Forbes», που για χρόνια επείχε θέση βίβλου για τον οικονομικό Τύπο, φιλοξένησε στο ηλεκτρονικό εξώφυλλό του την Κένταλ Τζένερ. Δηλαδή την αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν (και της Κλόε και της Κόρτνεϊ), την κόρη της Κρις και της Κέιτλιν Τζένερ, το πάλαι ποτέ κορίτσι του Χάρι Στάιλς, μια επιδραστική περσόνα της Gen Z, την οποία μέχρι πρότινος γνωρίζαμε για την καριέρα της στην ανωτάτη μοντελική, για τα λαοφιλή post της στο Instagram και για τον περίφημο τρόπο με τον οποίο ντύνεται -και συχνά γδύνεται- στις δημόσιες εμφανίσεις της. Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω πληροφορίες, θα μπορούσε να συνάγει κανείς πως κάτι πηγαίνει πολύ λάθος στον κόσμο με τους ζάπλουτους επιχειρηματίες να ακκίζονται ως στάρλετ στα εξώφυλλα lifestyle περιοδικών και τις στάρλετ να κατέχουν τα πρωτεία του οικονομικού Τύπου. Θα μπορούσε να έχει ακόμα και δίκιο. Αλλά πού να το βρει;Το «Forbes» αποφάσισε να προσφέρει γην και ύδωρ στην 28χρονη Κένταλ, θεωρώντας την το ιδανικό πρόσωπο για να αμπαλάρει το ετήσιο αφιέρωμά του «30 under 30», αυτό που είθισται να συστήνει στον κόσμο τους οραματιστές της επόμενης γενιάς, εκείνους που με τις φαεινές ιδέες, τη σκληρή δουλειά ή απλώς την παρουσία τους ορίζουν την επόμενη ημέρα της ανθρωπότητας. Τι ακριβώς κάνει η Τζένερ εκτός από να περιφέρει με επιτυχία τον εαυτό της δεξιά κι αριστερά, να τον μοσχοπουλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να υπερασπίζεται με αυταπάρνηση το βαρύ σαν ιστορία (τρόμου) οικογενειακό όνομά της; Από το 2021 έχει βγει στο μεροκάματο - ναι, ακούγεται σχεδόν σοκαριστικό. Φυσικά δεν κάνει κάποια χειρωνακτική εργασία, δεν ιδροκοπά σε κάποιο χωράφι, ούτε σπαζοκεφαλιάζει αντιμέτωπη με κάποιον αλγόριθμο. Απλώς ηγείται μιας εταιρείας παραγωγής τεκίλας, η οποία μόλις τον προηγούμενο χρόνο την κατέστησε πλουσιότερη κατά 25 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό κομπόδεμά της στα 75 εκατ. δολάρια.Η Τζένερ, η οποία αν θέλει να είναι κανείς δίκαιος μαζί της οφείλει να υπογραμμίσει πως φαίνεται ως το πιο εχέφρον και ήπιο αλλά και το λιγότερο πεινασμένο για δημοσιότητα και αυτοπροβολή μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, λέει πως αποφάσισε να στραφεί στην παραγωγή αλκοόλ εξαιτίας μιας παιδικής ανάμνησής της. Στο πατρικό σπίτι της στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια θυμάται πάντα τους γονείς της Κρις και Μπρους (νυν Κέιτλιν) να απολαμβάνουν ένα ποτό στο τέλος της ημέρας. Ενίοτε και περισσότερα. Γενικώς, τα τσούζανε. Εδώ που τα λέμε δεν είχε και άλλο επιχειρηματικό σκέλος να στραφεί. Η μεγαλύτερη αδελφή της Κιμ έχει πάρει εργολαβία τα σκάνδαλα, η μικρότερη αδελφή της Κάιλι διέπρεψε στις επιχειρήσεις καλλυντικών -έφτασε μάλιστα να γίνει επίσης εξώφυλλο από το «Forbes» το καλοκαίρι του 2019 ως η νεαρότερη δισεκατομμυριούχος στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, εκτίμηση που βέβαια καταρρίφθηκε λίγους μήνες αργότερα από το ίδιο το περιοδικό που τη φιλοξένησε-, τι έμενε για εκείνη; Το έριξε λοιπόν στο αλκοόλ, προσφέροντας στην ανθρωπότητα την Τεκίλα 818. Πρόκειται το δίχως άλλο για μια προσοδοφόρα επιχείρηση εάν υπολογίσει κανείς ότι στο απόσταγμα της αγαύης έχουν -μεταξύ άλλων- επενδύσει ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο κολλητός του, σύζυγος της Σίντι Κρόφορντ, Ράντι Γκέρμπερ, η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια, ο τραγουδιστής Ανταμ Λεβάιν, ακόμα και ο θρύλος του NBA Μάικλ Τζόρνταν.Φαίνεται όμως πως η 818 της Κένταλ είναι ακόμα πιο γλυκόπιοτη - σίγουρα πιο φωτογενής και με μεγαλύτερη διείσδυση στους συνομηλίκους της Zennials. Φυσικά παράγεται στο Μεξικό, συγκεκριμένα στην περιοχή Χαλίσκο, σε συνεργασία με μικρούς τοπικούς παραγωγούς και σεβασμό απέναντι στη φύση αλλά και την τοπική παράδοση. Οι aficionados του εθνικού ποτού του Μεξικό ίσως ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν πως η ομάδα της Τζένερ περιμένει με καρτερία επτά ολόκληρα χρόνια το φυτό αγαύη να φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή του. Οι αγαύες, που μαζεύονται με το χέρι, κατόπιν ψήνονται για περισσότερο από 30 ώρες σε παραδοσιακούς μεξικανικούς φούρνους, ενώ ακολουθεί φυσική ζύμωση 70 ωρών πριν από την απόσταξη. Προφανώς και η παραπάνω ιστορία δικαιολογεί την τιμή εκκίνησης στα 100 δολάρια για την πιο ταπεινή εκδοχή της τεκίλας από χέρι influencer.

Τα 295 εκατομμύρια των followers της Τζένερ πιθανότατα χειροκρότησαν και πανηγύρισαν μαζί της το ψηφιακό εξώφυλλο, τη δήλωσή της πως θέλει το brand της να είναι αυθύπαρκτο και αυτόνομο (τότε γιατί φωτογραφήθηκε για να το προμοτάρει;) και την καταξίωσή της πλέον και ως επιχειρηματία. Αν και μόλις 28 Νοεμβρίων, η νεαρή influencer, μοντέλο και πλέον και entrepreneur, μοιάζει να τα έχει κάνει, να τα έχει πετύχει και να τα έχει ζήσει όλα. Δικαιώνοντας με έναν τρόπο τον Καρλ Λάγκερφελντ, τον άνθρωπο που υπήρξε ορκισμένος εχθρός της πριν γίνει επιστήθιος φίλος και δεδηλωμένος θαυμαστής της, ο οποίος είπε σε κοινή συνέντευξή τους το 2016 ότι η Κένταλ έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της. Η ενέργεια και η θέρμη της, σημείωνε ο λεγόμενος Κάιζερ της μόδας, ήταν σπάνια ακόμα και για εκείνον. Εναν άνθρωπο που δεν χάριζε καλή κουβέντα ούτε στην πολυαγαπημένη του γάτα και κληρονόμο του, τη Σουπέτ.Βέβαια, για το πιο εσωστρεφές, όπως αυτοπροσδιορίζεται, μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ το να λένε -καλά, κακά ή ακόμα χειρότερα- πράγματα για εκείνη, το να γίνεται εξώφυλλο και η περίπτωσή της να τοποθετείται ως πήχης του τι εκλαμβάνεται ως επιτυχία σήμερα είναι απλά μια ακόμα ημέρα στο γραφείο. Αλλωστε μεγάλωσε και γαλουχήθηκε με έναν μάλλον πρωτότυπο τρόπο, ήτοι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, υπακούοντας ετσιθελικά στην απόφαση της φαμίλιας της να κάνει την ιδιώτευσή της reality show. Η Κένταλ πήρε το βάπτισμα του πυρός στα φώτα μόλις στα 12 χρόνια της, παίζοντας τον εαυτό της στο αλήστου μνήμης «Keeping Up with The Kardashians». Το εντυπωσιακό στοιχείο βέβαια είναι ότι και η ίδια αναγνωρίζει πως δεν μεγάλωσε ακριβώς κανονικά. Ή τουλάχιστον βάσει εκείνου που κάποτε θεωρούνταν κανονικό.Από την εφηβεία της ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε διαφημιστικές καμπάνιες, έκανε τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ, ενώ η πορεία της, το γεγονός δηλαδή ο εαυτός της και όχι κάποια εργασία θα της εξασφάλιζαν τα προς το ζην, ήταν λίγο πολύ προδιαγεγραμμένη. Αλλωστε, εκτός από φήμη χάρη στην οικογένειά της είχε και αυταπόδεικτη εξωτερική καλλονή. Το 2015, σε ηλικία μόλις 20 ετών, κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή ως το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο, έχοντας σουλατσάρει στα catwalks για όλους τους βαρύτιμους οίκους που έψαχναν τρόπο να συνομιλήσουν με την εποχή τους (και κυρίως με τους καταναλωτές) και εκθρονίζοντας τη μέχρι τότε απόλυτη βασίλισσα Ζιζέλ Μπούντχεν. Κυρίως έγινε η απόλυτη ενσάρκωση αυτού που περιγράφεται ως InstaGirl. Η Τζένερ θεωρείται -με αριθμητικά στοιχεία και μελέτες- ως η γυναίκα με τη μεγαλύτερη επίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κι αυτό για τα brands και τις εταιρείες ισούται με χρυσάφι. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2016, όταν και στρατεύτηκε ως μοντέλο του Calvin Klein, τα οικονομικά του οίκου πήραν την ανιούσα. Η Κένταλ δεν αρέσει απλώς. Πουλάει. Κι αυτό το προσυπογράφει η φημολογούμενη «ταρίφα» της στα social media, η οποία μπορεί να αγγίξει ακόμα και το ένα εκατ. δολάρια για μια ανάρτηση - λυπάμαι για τον οδυρμό Βαλκάνιοι influencers.Ομως η ίδια δεν θέλει πια να σπαταλιέται δεξιά κι αριστερά, λέει με δυσανάλογη για την ηλικία της σοφία. Πάνε πια οι εποχές που ήταν αποφασισμένη να κάνει καριέρα απαντώντας καταφατικά σε προτάσεις συνεργασιών. Πλέον η ίδια έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όσο τουλάχιστον μπορεί να διατηρεί την προσοχή του κοινού στραμμένη πάνω της και να ξεγλιστρά από την κουλτούρα του #Cancel. Σε αυτό το τελευταίο είναι τυχερή που αποτελεί σάρκα από τη σάρκα των Καρντάσιαν. Σε μια οικογένεια όπου όλοι ενσαρκώνουν με αξιώσεις κατά καιρούς τα μαύρα πρόβατα για τα μέσα ενημέρωσης και τους followers, η ίδια μπορεί να προβάλλει πάντα αγνή, αθώα και λευκή σαν το πρώτο χιόνι στις βουνοκορφές του Ασπεν, το αδιαφιλονίκητα αγαπημένο χωριό της φυλής των ινφλουέ, όπου πιθανότατα η 818 της Κένταλ Τζένερ επέχει θέση νέκταρ και αμβροσίας.