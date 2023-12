Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cxek79hs6kbt)

Κλείσιμο

Τονσχολίασαν στο πλατό του «Χαμογέλα και πάλι» την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου., ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει την αδυναμία του για την τραγουδίστρια, δεν δίστασε να σχολιάσει το γεγονός και να μοιραστεί τη χαρά του για την είδηση.Αρχικά, είπε: «Χώρισε η Ντούα Λίπα! Μετά από 8 μήνες! Σίγουρα με θέλει τώρα».Και στη συνέχεια, έδειξαν μια φωτογραφία του πρώην παίκτη από το «Survivor» με ένα κέρινο ομοίωμα της τραγουδίστριας. «Δείτε εδώ, δεν είμαστε ωραίο ζευγάρι; Δείτε πώς είμαστε σαν ζευγάρι; Δεν ταιριάζω εγώ με την Ντούα;» σχολίασε.«Καταρχάς να σου πω λίγο κάτι, η Ντούα Λίπα ειλικρινά πιστεύω ότι αν τη δω στον δρόμο δεν θα την αναγνωρίσω. Μου θυμίζει πάρα πολύ κόσμο. Ρε παιδί μου δεν είναι Μπιγιόνσε» είπε με τη σειρά της η«Της έχω στείλει άπειρα μηνύματα» αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος. «Δεν μου έχει απαντήσει».Ενώ, προχώρησε να διαβάσει ένα μήνυμα στον αέρα της εκπομπης που έλεγε: «Hello Dua Lipa. I'm Konstantinos from Greece. You are very beautiful and talented. I hope one day to meet you».