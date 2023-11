Shane MacGowan: Πέθανε ο frontman των «The Pogues» στα 65 του χρόνια

Κλείσιμο

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής και frontman των «The Pogues», Shane MacGowan , πέθανε σε ηλικία 65 ετών, μετά από παραμονή στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα.Ο μουσικός, του οποίου οι επιτυχίες περιλαμβάνουν το Fairytale of New York του 1988 και το A Pair of Brown Eyes, δεν ήταν καλά στην υγεία του όπως μεταφέρει το BBC, για αρκετό καιρό.Ο MacGowan αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.Η σύζυγός τουέγραψε σε δημοσίευσή της στο Instagram, ότι ο MacGowan «σήμαινε τον κόσμο για μένα».Δημοσιεύοντας στο Instagram, έγραψε: «Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, οπότε θα το πω. Ο Shane... πήγε να είναι με τον Ιησού, τη Μαρία και την όμορφη μητέρα του Therese» και πρόσθεσε: «Θα είναι πάντα το φως που κρατάω μπροστά μου και το μέτρο των ονείρων μου και η αγάπη της ζωής μου και η πιο όμορφη ψυχή και ο όμορφος άγγελος και ο ήλιος και το φεγγάρι και η αρχή και το τέλος όλων όσων κρατάω».