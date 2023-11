Ο Γκαλέκι και η Κουόκο στο «Bing Bang Theory»

3. Ο Τζόνι Γκαλέκι και ηέβγαιναν κρυφά από το 2008 έως το 2009, ενώ είχαν ένα ερωτικό ενδιαφέρον οι χαρακτήρες τους στο «Big Bang Theory» την ίδια περίοδο. Συνέχισαν να πρωταγωνιστούν μαζί στη σειρά μέχρι το φινάλε της το 2019. Στο podcast «Armchair Expert», η Κουόκο μοιράστηκε: «Ευτυχώς, ο Τζόνι και εγώ βγήκαμε από αυτό τόσο λαμπρά και είμαστε πιο κοντά σήμερα από ποτέ».4. Ηκαι οφημολογείται ότι έβγαιναν λίγο μετά την κυκλοφορία του «Euphoria». Αλλά μέχρι το 2020, οι δύο τους δεν ήταν πλέον ζευγάρι, αλλά εξακολουθούσαν να πρωταγωνιστούν μαζί στη σειρά.5. Οι χαρακτήρες του Μπ. Τζ. Νόβακ και της Μίντι Κέιλινγκ στο «Office» φαίνεται ότι βασίστηκαν πολύ στην αληθινή δυναμική της σχέσης τους. Έβγαιναν κατά διαστήματα όσο δούλευαν μαζί, με τον Νόβακ να περιγράφει τη σχέση τους λέγοντας: «Κανείς, ούτε κι εμείς, δεν ήξερε ποτέ πραγματικά, "Είμαστε μαζί; Δεν είμαστε μαζί;". Δεν ήμασταν ακριβώς σε σχέση, αλλά δεν είναι ότι δεν ήμασταν και καθόλου σε σχέση. Δεν ξέραμε. Κανείς δεν ήξερε». Οι δυο τους συνέχισαν να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν της σειράς της Κέιλινγκ, «The Mindy Project», όπου ο Νόβακ ήταν σύμβουλος παραγωγής και εμφανίστηκε στην οθόνη ως ένα από τα ερωτικά της ενδιαφέροντα. Οι δύο τους εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά στενοί φίλοι και ο Νόβακ είναι ακόμη και νονός των δύο παιδιών της Κέιλινγκ.6. Η Τζόι Κινγκ και ο Τζέικομπ Ελόρντι συνέχισαν να υποδύονται το ζευγάρι στα «Kissing Booth 2» και «Kissing Booth 3» μετά την πρώτη ταινία και τον χωρισμό τους το 2018. Στο podcast «Mood With Lauren Elizabeth», η Κινγκ είπε: «Είμαι θαυμάστρια του τρόπου με τον οποίο [η ταινία] βρήκε ανταπόκριση στον κόσμο, βρήκε ανταπόκριση σε μένα. Οπότε το να γυρίσω πίσω και να το κάνω αυτό και να κάνω τη θυσία αυτού που, προφανώς, όλοι σκέφτονται - εξωτερικά αντιμετωπίζοντας, αλλά αυτό που εγώ αντιμετωπίζω κάπως κρυφά, το να κάνω αυτές τις θυσίες άξιζε απόλυτα».7. Οκαι η Καμίλα Μέντες άρχισαν να βγαίνουν το 2018 και πρωταγωνίστησαν ο ένας δίπλα στον άλλο στο «Riverdale», όπου οι χαρακτήρες τους είχαν για λίγο ένα ειδύλλιο. Χώρισαν για πρώτη φορά το 2019 και στη συνέχεια φαίνεται ότι αναζωπύρωσαν τη σχέση τους για μικρό χρονικό διάστημα το 2021. Συνέχισαν να πρωταγωνιστούν μαζί στη σειρά μέχρι το φινάλε της το 2023.8. Ηκαι οπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Bad Teacher», αφού έβγαιναν μαζί από το 2003 έως το 2007. Η Ντίαζ δήλωσε στο Us Weekly: «Ο Τζάστιν και εγώ πάντα γελούσαμε πολύ καλά μαζί, και για να κάνουμε μια ταινία όπου θα γελάσουμε μαζί, δεν υπήρχε κανένας άλλος που να είναι πιο τέλειος γι' αυτόν τον ρόλο».9. Ο Νίκολας Χουλτ και ηγνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «X-Men: First Class» το 2010 και έβγαιναν μαζί μέχρι το 2014, όταν ολοκληρώθηκε η ταινία «X-Men: Days of Future Past». Ξανασυνεργάστηκαν μαζί για το «X-Men: Apocalypse» και το «Dark Phoenix».10. Ηκαι ο Ντόμινικ Κούπερ έβγαιναν μαζί από το 2007 έως το 2011 μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Mamma Mia». Και οι δύο επέστρεψαν για να πρωταγωνιστήσουν στο «Mamma Mia! Here We Go Again», υποδυόμενοι ακόμα ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Ο Κούπερ δήλωσε στο Entertainment Tonight: «Πάντα θα ήταν εντάξει. Απλά πρέπει να είσαι ευαίσθητος με αυτές τις καταστάσεις».11. Τέλος, οκαι ηέβγαιναν μαζί για περίπου ένα χρόνο πριν χωρίσουν το 2012. Έκτοτε συνεργάστηκαν σε τρεις ταινίες «Guardians of the Galaxy» καθώς και στις ταινίες «Avengers: Infinity War» και «Avengers: Endgame». Αν και ο Κούπερ δεν ενσάρκωσε πραγματικό ρόλο, καθώς δάνεισε τη φωνή του για τον χαρακτήρα του Ρόκετ.: EPA