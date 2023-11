θα χαρίσει 2.000 αντίτυπα απαγορευμένων βιβλίων στις επερχόμενες συναυλίες της στη Φλόριντα.Η τραγουδίστρια της ποπ συνεργάστηκε με τον οργανισμό PEN America για να διανείμει αντίγραφα τεσσάρων βιβλίων που επί του παρόντος απαγορεύονται από σχολεία και βιβλιοθήκες στη Φλόριντα. Τα βιβλία είναι τα: «The Family Book» του Τοντ Μπαρ, «The Hill We Climb» της Αμάντα Γκόρμαν, το «Beloved» του Τόνι Μόρισον και το «Girls Who Code» της Στάσια Ντόιτς.«Τα βιβλία ήταν μια ιδιαίτερη χαρά για μένα από την εποχή που ήμουν παιδί και γι' αυτό δεν είμαι διατεθειμένη να παραμείνω στην άκρη και να παρακολουθώ όσο τα βιβλία απαγορεύονται από τα σχολεία» δήλωσε η τραγουδίστρια.«Είναι ιδιαίτερα απεχθές να βλέπεις τις αρχές να στοχεύουν βιβλία για τη φυλή και τον ρατσισμό και εναντίον των LGBTQ συγγραφέων και των έγχρωμων συγγραφέων. Έχουμε κάνει τόσα βήματα προς την ισότητα σε αυτή τη χώρα και κανείς δεν πρέπει να θέλει να δει αυτή την πρόοδο να αντιστρέφεται».Σύμφωνα με τον PEN America, οι αρχές στη Φλόριντα έχουν αποσύρει περισσότερα από 1.400 βιβλία από δημόσια σχολεία και βιβλιοθήκες από το 2022. Πολλά από τα βιβλία που εμβαθύνουν σε θέματα ρατσισμού, σεξουαλικότητας, φύλου και ιστορίας, βρίσκονται στο στόχαστρο πρωτοβουλιών όπως εκείνη του κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις για το νομοσχέδιο «Don't Say Gay» που επιβάλλει περιορισμούς στη συζήτηση που μπορεί να διεξάγεται εντός του σχολείου σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ: Shutterstock