Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της στόλισε και η Κατερίνα Παπουτσάκη . Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες της να ποζάρει μπροστά από το δέντρο χαμογελαστή, φορώντας ένα πράσινο φούτερ και μια γκρι φόρμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε:

«Ταρααααααααα💫⭐️☄️

Άντε και του χρόνου με υγεία».

Δείτε τις φωτογραφίες





Πρόσφατα, η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε καλεσμένη στο «Χαμογέλα και πάλι» όπου μίλησε για τη μητρότητα και την παράσταση στην οποία συμμετέχει «Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός».



Ανάμεσα, σε άλλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδιά της και στην αντίδρασή τους όταν την βλέπουν να παίζει στο θέατρο.



Αρχικά, δήλωσε: «Δεν συμβαίνει συχνά να με βλέπουν. Στο θέατρο ήρθε ο γιος μου Μάξιμος, είχε και απορίες μετά, πολύ καίρια σημεία. Δεν μου κάνουν ερωτήσεις που δεν μπορώ να απαντήσω. Απαντώ με τρόπο αλλά χωρίς να το αποφεύγω. Μιλάμε πάρα πολύ με τα παιδιά μου. Γενικά είμαι καλά, υπάρχουν ζητήματα που θα βελτίωνα αλλά υπάρχει ισορροπία».



Δείτε το βίντεο



Σε ερώτηση για το ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μία χωρισμένη μητέρα, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε: «Να καταφέρει να συνδυάσει το να ζει τη ζωή του ένας άνθρωπος, ταυτόχρονα να κρατά τις ισορροπίες με τα παιδιά όλη η δυσκολία στον καταμερισμό των ωρών που δεν φτάνουν. Και μέσα σε αυτό να μην χάσεις την ταυτότητά σου και να μην παραμελήσεις τον εαυτό σου, γιατί το σίγουρο είναι ότι θα κάνεις το παν για τα παιδιά σου. Η αυτοφροντίδα είναι πολύ σημαντικό πράγμα».





Είναι νωρίς, το ξέρω, αλλά θέλω να το ζήσω all the way 💪🏽🙏🏿 Τα παιδάκια το χάρηκαν πολύ! Τραγούδια , χοροί , φωτάκια, αγκαλίτσες και ευγνωμοσύνη για όλα τα υπέροχα που είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε !!! Ειρήνη, αγάπη και αδελφοσύνη.