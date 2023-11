Πέδρο Πασκάλ: Ο λόγος που είναι περισσότερο γνωστός διαδικτυακά ως «μπαμπάς»

Ο Πέδρο Πασκάλ αναζητεί εναγωνίως να διαβάσει το όνομά του στο Χ, αλλά στις αμέτρητες αναφορές των fans του στο άτομό του αποκαλείται εμμονικά «daddy» - παρότι δεν έχει δικά του παιδιά και ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει και την ερωτική ζωή του, προφανώς επειδή ο ίδιος θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να αφορά κανέναν. Ωστόσο οι θαυμαστές του πιστεύουν ότι φέρεται εξόχως πατρικά και προστατευτικά στην Μπέλα Ράμσεϊ, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά-σουξέ του HBO «The last of us» και ίσως ενδόμυχα ονειρεύονται να ήταν και οι δικοί τους μπαμπάδες εξίσου γοητευτικοί, αν όχι διάσημοι.για το ψευδώνυμο, ίσα-ίσα που το θεωρεί τρυφερό, αλλά θα προτιμούσε ο κόσμος να τον θυμάται με το όνομά του και να δίνει λίγο περισσότερο έμφαση στις ερμηνείες του. Οι οποίες, ευτυχώς για το ταλέντο και τον κόπο του, δέχονται θετικές κριτικές.48 χρόνια στο Σαντιάγκο της Χιλής ως Χοσέ Πέδρο Μπαλματσέδα Πασκάλ, νιώθει περισσότερο Αμερικανός παρά Χιλιανός, αφού από την ηλικία των 4 μεγάλωσε στο Τέξας και τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη, την οποία κατατάσσει πρώτη στη λίστα με τις πιο αγαπημένες του πόλεις στον κόσμο. Μιλάει εξίσου καλά τα αγγλικά και τα ισπανικά, δεξιότητα που του επιτρέπει να παίζει σαν ντόπιος τόσο σε αγγλόφωνες όσο και σε ισπανόφωνες ταινίες.του θεάματος από το 1996 (με την ταινία μικρού μήκους «Burning Bridges»), άρχισε να γνωρίζει τη φήμη και την επιτυχία που του άξιζαν το 2014 ως Ομπεριν Μαρτέλ στη σειρά-μαραθώνιο «Game of Thrones». Και μετά ήρθαν οι σειρές «Narcos», «The Mandalorian» και πιο πρόσφατα «The last of us», η οποία ετοιμάζεται με το πάσο της για τον δεύτερο κύκλο της που αισίως θα προβληθεί στο HBO το 2025.περιζήτητος και υπερβολικά απασχολημένος με τα γυρίσματα πολλαπλών projects. Αυτές τις μέρες προβάλλεται η μικρού μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Οι παράξενοι δρόμοι της ζωής», όπου ο Χιλιανός γόης υποδύεται έναν gay καουμπόι. Αρχές του 2024 θα τον δούμε στην ταινία «Drive-away dolls», την πρώτη σκηνοθετική προσπάθεια του Ιθαν Κοέν χωρίς τη συνδρομή του αδερφού του Τζόελ, ενώ στα σκαριά έχει και τέσσερις-πέντε ακόμα ταινίες, μεταξύ των οποίων και το «Gladiator 2» με συμπρωταγωνιστή τον Ντένζελ Oυάσινγκτον. Ναι, ήταν καιρός του πλέον να γίνει σταρ και της μεγάλης οθόνης.