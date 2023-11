Mαριάννα Σκυλακάκη: Από την Goldman Sachs στην τηλεόραση

O Θεόδωρος Σκυλακάκης κρατά αγκαλιά την εγγονή του

Η Μαριάννα Σκυλακάκη, για όσους δεν τη γνωρίζουν, είναι η κόρη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη. Μια επιτυχημένη entrepreneur, που σπούδασε oικονομικά, εργάστηκε ως αναλύτρια στο τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής τηςγια μία τριετία, την οποία άφησε για να ασχοληθεί με την ενημέρωση.Εκδότρια και αρχισυντάκτρια της, του βραβευμένου ελληνικού διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης και πλέον παρουσιάστρια της εκπομπής «Brave Νew Greece». «Ενα docuseries για ένα μέλλον όπου άνθρωπος, φύση και τεχνολογία συνυπάρχουν αρμονικά», όπως αναφέρει.Με αφορμή το τηλεοπτικό της βάπτισμα, η κυρίαμιλά στο «ΘΕΜΑ» για την απόφαση να αφήσει μια πολλά υποσχόμενη golden girl θέση στο Λονδίνο όπου εργαζόταν ως οικονομική αναλύτρια και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξηγεί το κόνσεπτ της νέας εκπομπής, η οποία θα μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο από τον ΑΝΤ1.Οπως λέει, οι οικονομικές αναλύσεις δεν ήταν ο χώρος στον οποίο ονειρευόταν ότι θα μείνει για πολλά χρόνια: «Οταν τελείωσα τις σπουδές μου στο Λονδίνο, σκέφτηκα ότι η θέση στην Goldman Sachs θα ήταν ένα καλό “πανεπιστήμιο”. Εμαθα αρκετά, αλλά δεν ήταν κάτι που με γέμιζε 100%. Η Αθήνα, από την άλλη, με έλκυε πολύ. Και αυτό το αίσθημα γιγάντωσε πολύ περισσότερο από τη στιγμή που και ο σύντροφος και μετέπειτα σύζυγός μου με τον οποίο είχαμε γνωριστεί στηνείχε γυρίσει στην Ελλάδα».Απέκτησε το πρώτο της πτυχίο στα Οικονομικά και τις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και συνέχισε το διετές MPA στο London School of Economics, κάτι που την οδήγησε στην Goldman Sachs. Εκεί έμεινε τρία χρόνια, ενώ γνώρισε και τον μετέπειτα σύζυγό της, διευθύνοντα σύμβουλο της Flexfin, σήμερα.Ο πατέρας του ήταν ο δικηγόρος και τραπεζίτης Μιχάλης Βρανόπουλος, ο οποίος διετέλεσε διοικητής τηςκαι δολοφονήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1994 από μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» στην οδό Σόλωνος, ενώ κατευθυνόταν προς το δικηγορικό του γραφείο.Από τότε που ήταν μικρή η Μαριάννα Σκυλακάκη έδειχνε ενδιαφέρον για πάρα πολλά πράγματα. «Οταν σου αρέσουν πολλά διαφορετικά αντικείμενα και δεν υπάρχουν επαγγελματικές πορείες που να τα συμπυκνώνουν όλα, ψάχνεις κάτι διαφορετικό, κάτι δικό σου. Ισως γι’ αυτό έφυγα από την Goldman Sachs», θα πει.Σε ηλικία 27 ετών, εν μέσω κρίσης στη χώρα μας, αποφασίζει να αφήσει την καριέρα στα Οικονομικά και επιστρέφει στην πατρίδα. «Θυμάμαι, τότε, στην τράπεζα ακουγόταν συνέχεια η φράση GOOG, δηλαδή Get out of Greece, αλλά εγώ έκανα ακριβώς το αντίθετο. Επιστρέφοντας διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε ένα newsletter που θα σε ενημερώνει για τα βασικά θέματα και τις εξελίξεις της ημέρας όταν δεν είχες πολύ χρόνο.Από την άλλη, στο Λονδίνο αυτό ήταν αρκετά διαδεδομένο. Ετσι προέκυψε η επόμενη δουλειά μου. Βέβαια εγώ είχα και την οικονομική υποστήριξη από το περιβάλλον μου, κάτι που μου έδινε χρόνο στο να επιμείνω σε αυτό. Γιατί γνωρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα, δεν θεωρούσα ότι ένα μέσο ενημέρωσης με τον τρόπο που ήθελα εγώ να το κάνω θα ήταν κάτι που θα απέφερε κέρδος. Βέβαια στη δική μου περίπτωση με τη βοήθεια και την επιμονή αποδείχτηκε ότι αυτό που είχα στο μυαλό μου μπορεί και να λειτουργήσει».Ετσι το 2014 παράλληλα με τη μητρότητα -έχει τρία παιδιά- προκύπτει το εγχείρημά της με τίτλοως newsletter με συμπυκνωμένη ειδησεογραφία που έρχεται καθημερινά στα emails συνδρομητών ύστερα από δωρεάν εγγραφή. «Πρόκειται για μια διαφορετική ηλεκτρονική εφημερίδα που με απλή, σύγχρονη γλώσσα, φροντίζει τους συνδρομητές της να είναι, σε καθημερινή βάση, ουσιαστικά ενημερωμένοι.Απευθυνόμαστε και θέλουμε να εκφράσουμε τη νέα γενιά της Ελλάδας που είναι δυναμική, μορφωμένη, κοσμοπολίτικη και απαιτητική και θέλει να έχει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα δικά της ενδιαφέροντα. Η ιδέα πίσω από τηνείναι πολύ απλή. Κάνουμε το απαραίτητο ξεσκαρτάρισμα για τους συνδρομητές μας και απομονώνουμε την είδηση από τη γνώμη». Παράλληλα εργάζεται και ως σύμβουλος σε θέματα Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, με ιδιαίτερη εμπειρία σε projects στον κλάδο του τουρισμού, της αγροδιατροφής και του clustering.Το 2021 έρχεται στην επαγγελματική της ζωή η τηλεόραση και η εκπομπή «Επικίνδυνες» στo ERTflix, όπου μαζί με τις Μαρία Γιαννιού και Στέλλα Κάσδαγλη μιλούν με γυναίκες που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία να διηγηθούν από τη ζωή τους και εμβαθύνουν σε ζητήματα εκδικητικής πορνογραφίας, cancel culture, αντιφεμινισμού, κλιματικής αλλαγής, μετανάστευσης κ.ά.Αρχές του 2023 ξεκινά να απασχολείται για τη νέα εκπομπή, τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο και ολοκληρώθηκαν τέλη Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, όπως Κιλκίς, Χαλκιδική, Εύβοια και Κρήτη. «Εχω ένα πιο τεχνοκρατικό background και πάντα είχα ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά και πώς οι νέες εξελίξεις επηρεάζουν την Ελλάδα».«Ετσι προέκυψε και αυτή η εκπομπή, όπου εμείς προσπαθούμε να πιάνουμε σε μια περιοχή τον χώρο της εργασίας, της βιομηχανίας, της τέχνης, τον χώρο των ταξιδιών, της φιλοξενίας και να μιλάμε με ανθρώπους που ξέρουν ποιες είναι οι νέες μεγάλες τάσεις και πώς μπορεί να μοιάζει το μέλλον. Ετσι κάθε επεισόδιο από τα 16 που θα παρουσιάσουμε επικεντρώνεται σε αυτό. Εχουμε θεματικές ενότητες όπως το μέλλον των ηλεκτρικών δικτύων, της βιομηχανίας, των αεροδρομίων μέχρι και θεματικές πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όπως το μέλλον της διατροφής, της τέχνης, του τουρισμού και της φιλοξενίας. Σκοπός μας είναι να πιάσουμε οπτικές γωνίες ώστε ο τηλεθεατής να είναι ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένος σε σχέση με αλλαγές που θα έρθουν και στη δική του ζωή».Στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό project η κυρία Σκυλακάκη είχε και μια πολύ μικρή αλλά σημαντική βοήθεια από τον πατέρα της, ο οποίος παρείχε κάποιες ιδέες και συμβουλές. «Ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει και ενημερώνεται πολύ και εκ του ρόλου του και ως άνθρωπος. Τον ενδιαφέρουν όλες οι μεγάλες τάσεις και εξελίξεις, οπότε είναι συχνό θέμα συζήτησης στα οικογενειακά τραπέζια το τι θα φέρει το αύριο. Ετσι, μου έχει δώσει αρκετά ερεθίσματα και συμβουλές».Οπως εξηγεί η κυρία Σκυλακάκη, ο τίτλος της εκπομπής «Brave New Greece» προέκυψε από το πολύ γνωστό βιβλίο «Brave Νew World» του Αλντους Χάξλεϊ. Το σενάριο και την παρουσίαση έχει η ίδια, ενώ στην αρχισυνταξία βρίσκεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δελεβέγκος, σε μια παραγωγή της αθηΝΕΑ και της elc productions. «Η εμπειρία του Δημήτρη Δελεβέγκου και οι γνώσεις του, καθώς και οι επαφές του με ανθρώπους των θεματικών ενοτήτων, ήταν πολύτιμες, όπως και όλης της ομάδας μας».