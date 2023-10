Μάθιου Πέρι: Ποια ήταν η «φύλακας άγγελος» του ηθοποιού τα τελευταία 7 χρόνια της ζωής του

Κλείσιμο

στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε πέρσι τον Οκτώβριο είχε αναφερθεί στη στενή αλλά πλατωνική σχέση που είχε αναπτύξει με μια γυναίκα που δεν ήταν άλλη από την προσωπική του βοηθό, τηνΦέρεται να είναι το άτομο που έκανε το απεγνωσμένο τηλεφώνημα στο 100 για να αναφέρει ότι βρήκε νεκρό τονμέσα στο τζακούζι κάτι οποίο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.Ο Πέρι ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο στα 54 του χρόνια, ένιωθε απελπιστικά μόνος και λαχταρούσε να αποκτήσει οικογένεια και παιδιά, έστω και θετά. Τα τελευταία όμως 7 χρόνια είχε βρει στο πρόσωπο της Μπριάνκα τη φύλακα άγγελό, τον άνθρωπο που ήταν στο πλευρό του τις πιο δύσκολες στιγμές του.Στο βιβλίο του αποκάλυψε ότι μία από τις πιο στενές, πολυετείς σχέσεις του ήταν με την 34χρονη Μπρανκάτο- αν και ποτέ δεν την κατονόμασε, την περιέγραφε πάντα με το ψευδώνυμο «Έριν».Έγραψε ότι ήταν η «καλύτερή μου φίλη», ότι «μου έσωσε τη ζωή» και ότι καθόταν ακόμη και δίπλα στο κρεβάτι του κάθε βράδυ για πέντε μήνες καθώς ανάρρωνε από τη διάτρηση που είχε υποστεί στο παχύ έντερο που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.Η Μπριάνα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο πρώτο όσο και στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Ο αείμνηστος ηθοποιός των Friends δήλωσε ότι η σχέση του με τη βοηθό του δεν έγινε ποτέ ρομαντική, αλλά γρήγορα έγινε μια από τις πιο στενές του «συντρόφους».Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing ο Πέρι αποκάλυψε ότι γνώρισε την «Έριν» πριν από αρκετά χρόνια όταν εργαζόταν σε μια κλινική που είχε πάει για αποτοξίνωση.«Στο σπίτι που ζούσε νηφάλια στη Νότια Καλιφόρνια, είχα θέα στο Δυτικό Λος Άντζελες και δύο κρεβάτια queen-size. Το άλλο κρεβάτι το είχε καταλάβει η Έριν. Την είχα γνωρίσει δύο χρόνια νωρίτερα, σε μια άλλη κλινική αποτοξίνωσης όπου εργαζόταν τότε. Δεν είχα αποτοξινωθεί τότε, αλλά είδα πόσο υπέροχη ήταν από κάθε άποψη και αμέσως την “έκλεψα” από εκεί και την έκανα βοηθό μου, και έγινε η καλύτερή μου φίλη».Η Μπρανκάτο ήταν μυστικοπαθής σχετικά με τη σχέση που είχε με τον Πέρι, αναφέροντας στο LinkedIn μόνο την εργασία της ωςστην εταιρεία Phil Shubano Inc. Τα αρχεία της εταιρείας στην Καλιφόρνια δείχνουν ότι ελεγχόταν από τον Πέρι και έχει πάρει το όνομά της από ένα ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν ο ηθοποιός για να προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα.