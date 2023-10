σε

Σαρώνει σε views και αναδημοσιεύσειςο «Sotirakis The Hustlah» ή αλλιώς το «ποντιακό κογιότ».Ο νεαρός «Σωτήρης», ο οποίος κατά πληροφορίες είναι ηθοποιός, ανεβάζει σχεδόν καθημερινά βίντεο, κυρίως, σε TikTok και Instagram τα οποία είναι χιουμοριστικού περιεχομένου συγκεντρώνοντας πολλές προβολές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.Στο TikTok έχει έναν λογαρισμό ως «pontiako....kogiot» με πάνω από 58 χιλιάδες ακολούθους ενώ έχει και ένα δεύτερο προφίλ ως «Sotirakis The Hustlah» με σχεδόν 200.000 followers και 3 εκατομμύρια «μου αρέσει». Στο Instagram διατηρεί ένα προφίλ με το όνομα «Sotirakis The Hustlah» με περίπου 80 χιλιάδες ακολούθους.Στα περισσότερα από τα βίντεο που δημοσιεύει πρωταγωνιστεί ο ίδιος ενώ υπάρχουν και κάποια που κάνει με μέλη της οικογενείας του όπως η μητέρα του και με φίλους του. Όλα είναι με χιουμοριστική διάθεση, αν και υπάρχουν μερικά με πιο καυστική χροιά στα οποία σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας.