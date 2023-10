Μπρους Σπρίνγκστιν: Το πεπτικό έλκος είναι “τέρας” και ταράζει τον εσωτερικό μου κόσμο

Κλείσιμο

Τον τελευταίο καιρό οαντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία του τα οποία τον ανάγκασαν να αναβάλει τις προγραμματισμένες του συναυλίες.Ο 74χρονος τραγουδιστής σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ραδιοφωνική εκπομπή From My Home to Your μίλησε ανοιχτά για το πεπτικό έλκος που τον ταλαιπωρεί.«Επιτρέψτε μου να αφιερώσω ένα λεπτό και να ευχαριστήσω τους θαυμαστές μου για την κατανόησή τους. Λυπάμαι βαθύτατα, αλλά αυτό το θέμα με το στομάχι μου, παρά το γεγονός ότι γελάω με αυτό, είναι ένα τέρας και δυστυχώς εξακολουθεί να ταράζει τον εσωτερικό μου κόσμο».Ο διάσημος καλλιτέχνης θα συμμετείχε στην παγκόσμια περιοδεία «Bruce Springsteen & the E Street Band», όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την υγεία του δεν του επιτρέπουν να δώσει το παρών.Αν και αρχικά, είχε ακυρώσει μερικές μόνο εμφανίσεις για τον Σεπτέμβριο, τελικά χρειάστηκε να αναβάλει όλες τις συναυλίες της φετινής χρονιάς. Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του καλλιτέχνη, αναφέρονται οι λόγοι πίσω από την ακύρωση.Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συνεχίζει να αναρρώνει σταθερά από τη νόσο του πεπτικού έλκους, τις τελευταίες εβδομάδες και θα συνεχίσει τη θεραπεία μέχρι το υπόλοιπο του έτους, σύμφωνα με τις συμβουλές του γιατρού. Έχοντας αυτό κατά νου και για λόγους προσοχής, όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του 2023 για τον Bruce Springsteen και την E Street Band θα αναβληθούν για το 2024».«Οι επαναπρογραμματισμένες ημερομηνίες για κάθε μία από τις συναυλίες του 2023, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναβλήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα και όλες θα πραγματοποιηθούν στους αρχικά προγραμματισμένους χώρους τους. Όταν ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες του 2024, όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στη νέα ημερομηνία και έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους μέσω των επίσημων εταιρειών πώλησης εισιτηρίων έχουν 30 ημέρες για να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων. Όλα τα εισιτήρια για τις αναβληθείσες παραστάσεις θα παραμείνουν έγκυρα για τις νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν», συνεχίζει η ανακοίνωση.Τέλος, μεταφέρονται τα λόγια του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό του για την κατανόηση και την υποστήριξή του.«Ο Σπρίνγκστιν λέει "ευχαριστώ όλους τους φίλους και τους θαυμαστές μου για τις ευχές, την ενθάρρυνση και την υποστήριξή σας. Είμαι σε φάση ανάρρωσης και ανυπομονώ να σας δω όλους του χρόνου"».

