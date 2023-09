Μάικλ Γκάμπον: Πέθανε ο ηθοποιός

Σκηνή από το «The Singing Detective»

Σάμιουελ Μπέκετ,

Στη συνέχεια, μετά από συμβουλή του Olivier, ο Γκάμπον εγκατέλειψε το National για να ενταχθεί στο θέατρο Birmingham Repertory προκειμένου να του δοθούν μεγαλύτεροι ρόλοι, στους οποίους περιλαμβανόταν και ο ομώνυμος ρόλος στον Οθέλλο. Σε ηλικία 30 ετών, έπαιξε τον Μάκβεθ σε μια παράσταση στο Μπίλινγκχαμ, την οποία περιέγραψε ως τοποθετημένη στο διάστημα. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, βρισκόταν στη Royal Shakespeare Company και έπαιζε στις παραστάσεις του Adrian Noble "Βασιλιάς Ληρ" και "Αντώνιος και Κλεοπάτρα", μερικές φορές και τις δύο την ίδια μέρα, με την τελευταία να ανεβαίνει με ιλιγγιώδη ρυθμό. Το 2005, ο Νίκολας Χίτνερ τον σκηνοθέτησε ως Φάλσταφ στον Ερρίκο IV, μέρη 1 και 2 στο Εθνικό Θέατρο.Στην τηλεόραση, είχε τεράστιες επιτυχίες με σειρές για δύο πολύ διαφορετικούς ντετέκτιβ. Η πρώτη ήταν το μιούζικαλ νουάρ «The Singing Detective» του Ντένις Πότερ, στο οποίο υποδύθηκε έναν συγγραφέα μυθιστορημάτων μυστηρίου που νοσηλευόταν με αρθρίτιδα. Η δεύτερη ήταν η σειρά θρίλερ «Maigret», υποδυόμενος τον ομώνυμο αστυνομικό του Βέλγου συγγραφέα Georges Simenon. Έπαιξε επίσης έναν άγγελο δίπλα στον Simon Callow σε μια τηλεοπτική εκδοχή του «Άγγελοι στην Αμερική» του Τόνι Κούσνερ.Αφού εμφανίστηκε στα έργα τουEndgame, Eh Joe, Krapp's Last Tape και All That Fall, ο Gambon άρχισε να αποσύρεται από τη θεατρική δουλειά. Το 2014 δήλωσε ότι δυσκολευόταν να θυμάται τα λόγια του: «Νιώθω θλίψη γι' αυτό. Αγαπώ το θέατρο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει ξανά μαζικούς ρόλους». Το 2009, μια ασθένεια τον οδήγησε στην απόσυρση από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του Άλαν Μπένετ «The Habit of Art» στο Εθνικό Θέατρο, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα, αντικαθιστώντας τον από τον Ρίτσαρντ Γκρίφιθς.Ο Γκάμπον ήταν ιδιαίτερα γνωστός και για την ερμηνεία του ως Άλμπους Ντάμπλντορ, ο διευθυντής του μαγικού σχολείου Χόγκουαρτς, στις έξι τελευταίες ταινίες της σειράς «Harry Potter». Πέρα από τα... μαγικά του καθήκοντα, το κινηματογραφικό ρεπερτόριο του Γκάμπον περιλαμβάνει ερμηνείες που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές σε ταινίες όπως «The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover» (1989), «Gosford Park» (2001), και «The King's Speech» (2010). Η συναρπαστική του παρουσία και το βάθος που έδινε στους χαρακτήρες του, του είχαν αποφέρει πολλά βραβεία και υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων BAFTA και Emmy.Για το τηλεοπτικό του έργο έλαβε τέσσερα βραβεία BAFTA για τα The Singing Detective (1986), Wives and Daughters (1999), Longitude (2000) και Perfect Strangers (2001). Έλαβε επίσης δύο υποψηφιότητες για το βραβείο Primetime Emmy για το Path to War (2002) και το Emma (2009). Άλλα αξιοσημείωτα έργα του περιλαμβάνουν το Cranford (2007) και το The Casual Vacancy (2015). Το 2017 έλαβε το βραβείο Lifetime Achievement Award της Ιρλανδικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Το 1999, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' τον ανακήρυξε ιππότη, δίνοντάς του τον τίτλο του «Σερ» ως φόρο τιμής για όσα έχει προσφέρει στο θέατρο. Το 2020, συμπεριλήφθηκε στο Νο 28 της λίστας των Irish Times με τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς ηθοποιούς της Ιρλανδίας.