Καλομοίρα: «Συνήθως μου λένε "από κοντά είσαι πιο όμορφη"»

Την Καλομοίρα «εντόπισαν» οι τηλεοπτικές κάμερες σ

τα παρασκήνια της φωτογράφισης για το «I’m a celebrity get me out of here», που θα παρουσιάζει μαζί με τον Γιώργο Λιανό.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε από ρεπόρτερ για τις φωτογραφίες της στο Instagram και τα σχόλια που της γράφουν για τη χρήση φίλτρων

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Γεια σου», η Καλομοίρα ακούγεται να λέει:

Δείτε το βίντεο



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cvk7w4fw3fbt)

«Δεν ξέρω γιατί έγραφαν κάτω από τη φωτογραφία ότι είμαι αγνώριστη. Τι να σου πω; Με ρωτάνε στο δρόμο “έχεις κάνει αυτό;”. Συνήθως όταν με βλέπουνε από κοντά μου λένε "είσαι πιο όμορφη". Πως φαίνομαι στην τηλεόραση; Έτσι είμαι! Δεν βάζω φίλτρα, το πιο ωραίο φως θα βάλω! Το πιο ωραίο φως που μπορώ να βρω, θα βάλω! Θα σου πως εγώ τι κάνω! Βάζω αγγούρια στα μάτια, βάζω πολλές κρέμες να μην σκληρό το δέρμα».