Οι εμμονές της ΕΡΤ και το φως της Μπεκατώρου

Αυτό που συμβαίνει με τηνείναι πρωτοφανές. Η δημόσια τηλεόραση αγνοεί ότι υπάρχουν τηλεοπτικά πρόσωπα και απευθύνεται στο ΣΕΗ μάλλον για να στελεχώσει τις εκπομπές της. Ο Τάσος Ιορδανίδης θα παρουσιάσει τους «Μπαμπάδες», η Τζένη Θεωνά τις «Μαμάδες», η Ευγενία Σαμαρά το «Switch», ο Γιώργος Καραμίχος το «Βρες τη λέξη». Λογικά για την δημόσια τηλεόραση ο Αρναούτογλου θα παίξει τον «Βασιλιά Ληρ» σε λίγο, αφού δεν θα μείνει εκπομπή που να μην αναλαμβάνει ηθοποιός…Ολο αυτό δεν είναι κατακριτέο. Είναι όμως λίγο ύποπτο για τις προθέσεις. Δηλαδή, γιατί θεωρείς ότι ο ηθοποιός μπορεί να κάνει τα πάντα; Για το άλλοθι της κουλτούρας που θέλει να έχει η ΕΡΤ; Και μέχρι πόσους ηθοποιούς πιστεύεις ότι μπορείς να τους έχεις ως καλούς παρουσιαστές; Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν δεν έχεις τον μηχανισμό να βρεις το πρόσωπο που θα το αναδείξεις και θα σου «βγει», τότε στρέφεις το βλέμμα στις ασφαλείς εφεδρείες. Αλλά μην το πλασάρεις ως πρωτότυπη ιδέα.Επίσης, την «Παραλία» την είδαν, αυτοί που έπρεπε να την δουν πριν βγει στον αέρα; Είναι αξιόλογη παραγωγή και αισθητικά αξιοπρεπής. Αλλά ανταγωνιστικά δεν είναι η σειρά που θα στριμώξει την παραγωγή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Εχει αδυναμίες.Βγήκε ηστο «Πάμε Δανάη» και θυμηθήκαμε πως είναι να έχει φως ένας άνθρωπος. Να αντιμετωπίζει τη δουλειά του ως κάτι απλό και όχι ως αφορμή να φωταγωγηθεί ο πλανήτης. Να μπορεί να έχει χιούμορ, δίχως να γίνεται προσβλητικός.Οι «Πανθέοι», τους οποίους σήμερα παρουσίασε επίσημα ο ΣΚΑΪ στους δημοσιογράφους, είναι το μεγάλο στοίχημα του καναλιού. Αν δεν βγει, σημαίνει πρόβλημα. Από την άλλη, ο Χρήστος Φερεντίνος «τσίμπησε» σε τηλεθέαση. Ας περιμένουμε φυσικά να δούμε και τις αντοχές στον ανταγωνισμό από βδομάδα. Το «I am a Celebrity get me out of here» είναι σαν το γιοφύρι της Αρτας. Το πρόβλημα πάντως ξεκινά από τον τίτλο. Στην τηλεόραση πλέον ακούς celebrities και γελάς μέχρι δακρύων…Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν είναι καλή παρουσιάστρια, είπε σήμερα η Νανά Παλαιτσάκη στο «Mega Καλημέρα» και από εκείνη την ώρα αναρωτιέμαι τι σημαίνει «καλή παρουσιάστρια». Και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο σε νούμερα. Μεγάλη κουβέντα, αλλά ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, εξαιρώντας τα εμπορικά έσοδα.Με την ίδια λογική, βέβαια, έχουμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε και τι σημαίνει «είδηση». Μία πληροφορία ότι μπορεί να γίνει κάτι που τελικά δεν θα γίνει, ένα ραντεβού που κανέναν δεν ενδιαφέρει, μία σκέψη ενός καναλιού, μία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι και πέταξε μόλις άνοιξε το παράθυρο. Φαιδρότητες. Η δημοσιογραφία στα χειρότερά της και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σε κατάσταση απερίγραπτη. Κουτσομπολιό, υποθέσεις, ανακρίβειες και φυσικά απουσία σοβαρής άποψης. Για να μην πούμε για τα δημοσιοσχετιλίκια με τα κανάλια. Οπου τα κατεβατά που προοιωνίζουν θριάμβους και τα αποκλειστικά του σήμερα δεν είναι ούτε τα μονόστηλα του χθες. Περαστικά μας.Κουίζ: Ποιος συμπαρουσιαστής - πανελίστας ετοιμάζεται για γάμο με άκρα μυστικότητα;