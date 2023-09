Μια guest εμφάνιση θα κάνει ο Λάκης Γαβαλάς στη σειρά « Emily in Paris ». Ο Έλληνας σχεδιαστής κάνει το ντεμπούτο του στη σειρά στο πετυχημένο project του Netflix για τον τέταρτο κύκλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πάμε Δανάη!», ο Λάκης Γαβαλάς θα υποδυθεί έναν εκκεντρικό στιλίστα στη σειρά με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς.

Τα γυρίσματα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη λόγω της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλιγουντ. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε, ότι ο Λάκης Γαβαλάς είχε δεχτεί πρόταση από τον Ατζούν Ιλίτζαλι προκειμένου να συμμετέχει στο «

I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» αλλά την απέρριψε.



Φωτογραφία άρθρου: NDPPHOTO