Ακόμη στην Ελλάδα βρίσκονται ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον Το ζευγάρι εθεάθη το βράδυ της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο για τη συναυλία των « Μελισσών » και δεν δίστασε να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό των παπαράτσι.Χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, οι δύο σταρ του Χόλιγουντ φωτογραφήθηκαν με φόντο το αρχαίο ωδείο.Απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Happy Day», δείχνει τον Χανκς και τη Γουίλσον να χαιρετούν και να χαμογελούν στον κόσμο κατά την άφιξή τους στο Ηρώδειο. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής: «Καθόντουσαν μπροστά μου και τους έβλεπα να το διασκεδάζουν, η Ρίτα Γουίλσον χόρευε, χτύπαγε παλαμάκια».Η Ρίτα Γουίλσον ανακοίνωσε στα τέλη του Αυγούστου, πως επρόκειτο να συνεργαστεί ξανά με τον Χρήστο Μάστορα Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία θύμισε στο κοινό της το τραγούδι «Let Me Be» που είχε κυκλοφορήσει με τον frontman των «Μελισσών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπεται και συνέχεια στη συνεργασία τους.Δημοσίευσε ένα απόσπασμα του νέου τους τραγουδιού «We Are All Together», ενώ όπως ανέφερε, το εν λόγω κομμάτι ακούστηκε στην ταινία «My Big Fat Greek Wedding 3».Στη λεζάντα έγραψε: «Το "We Are All Together" είναι εδώ!! Παρουσιάστηκε στην ταινία "My Big Fat Greek Wedding 3" αυτό το τραγούδι κι ήταν χαρά μου να το γράψω με τον @dianewarren και να ερμηνεύσω ως ντουέτο με τον Χρήστο ΜάστοραG. Το "OLI MAZI (We Are All Together)" είναι διαθέσιμο για ακρόαση τώρα σε Ελλάδα & Κύπρο και θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ στις 9 μ.μ».