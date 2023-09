Κλείσιμο

και οκαταστρώνουν ένα εγκληματικό φαρμακευτικό σχεδίο στη νέα τους ταινία, με τίτλο «Pain Hustlers».Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την ταινία, όπου οι ηθοποιοί υποδύονται υπαλλήλους φαρμακευτικών πωλήσεων που προωθούν οπιοειδή σε μια ιστορία που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.Η Μπλαντ υποδύεται τη Λίζα Ντρέικ, μια εργατική και ανύπαντρη μητέρα που μόλις έχασε τη δουλειά της και βρίσκεται στα όριά της. Μια τυχαία συνάντηση με τον φαρμακευτικό πωλητή Πιτ Μπρένερ (Έβανς) την βάζει σε μια ανοδική πορεία από οικονομικής άποψης, αλλά σε μια αμφίβολη πορεία από ηθικής άποψης, καθώς εμπλέκεται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο εκβιασμού.Η Λίζα Ντρέικ έρχεται αντιμετώπη με το ανισόρροπο αφεντικό της (Άντι Γκαρσία), την επιδεινούμενη ιατρική κατάσταση της κόρης της (Κλόι Κόλμαν) και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της καταστροφής που προκαλεί η εταιρεία. Η Λίζα αναγκάζεται να εξετάσει τις επιλογές της καριέρας της και τις συνέπειες των πράξεών της.Τη σκηνοθεσία ανέλανε ο βραβευμένος με BAFTA Ντέιβιντ Γιέιτς.Το «Pain Hustlers» γράφτηκε από τον Γουέλς Τάουερ, προσαρμοσμένο από το άρθρο του Evan Hughes που δημοσιεύτηκε το 2018 στο «The New York Times Magazine» και το επακόλουθο βιβλίο «Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup».Η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις 20 Οκτωβρίου και στις 27 Οκτωβρίου στο Netflix.