Φρέντι Μέρκιουρι: Η κληρονομιά ενός θρύλου στο σφυρί

Η κορώνα και ο χιτώνας που ο Μέρκιουρι φορούσε σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας «Magic», το 1986, από 70.000 ευρώ

Οι «θησαυροί» του Φρέντι Μέρκιουρι βγαίνουν από την έπαυλή του στο Λονδίνο για πρώτη φορά στο φως Ρολόι Fabergé, από ροζ χρυσό και ασήμι, από 35.000 ευρώ, υδατογραφία του Erté, από 2.500-3.000 ευρώ, και σύνολο από την προσωπική του γκαρνταρόμπα

Οι πόρτες του οίκου δημοπρασιών Sotheby's στο Λονδίνο άνοιξαν στον συναρπαστικό κόσμο του Φρέντι Μέρκιουρι . Γεννημένος ως Φαρόχ Μπουλσάρα, ο θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής και μουσικός παραμένει επίκαιρος 32 χρόνια μετά τον θάνατό του. Πολλά έχουν γραφτεί, συζητηθεί, κινηματογραφηθεί και παρουσιαστεί για τον άνθρωπο που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ροκ σταρ στον πλανήτη.Τώρα ο πυρετός του Φρέντι έχει χτυπήσει ξανά το Γουέστ Εντ, με το κοινό για την έκθεση «» να σχηματίζει ουρές χιλιομέτρων γύρω από το τετράγωνο προκειμένου να δει από κοντά αντικείμενα που ο frontman των Queen συνέλεγε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του: από το πιάνο Yamaha Grand μέχρι σκηνικά κοστούμια και ιαπωνικά έργα τέχνης. 16.000 τ.μ. της γκαλερί φιλοξενούν την τεράστια συλλογή από ρούχα, χειρόγραφους στίχους, σχέδια, έπιπλα, διακοσμητικά και έργα τέχνης. Επιλεγμένα αντικείμενα με τα οποία ζούσε στο πανέμορφο σπίτι του στο Λονδίνο, το περίφημο Garden Lodge, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, γεγονός-βόμβα για τους σκληροπυρηνικούς θαυμαστές του.«O οίκος Sotheby's στήνει μια πραγματική γιορτή για τον υπέροχο Φρέντι Μέρκιουρι. Η αίσθηση του joie de vivre και το ελεύθερο πνεύμα του είναι ένα νήμα που διατρέχει ολόκληρη τη συλλογή, η οποία μας ταξιδεύει από τα σχολικά του χρόνια στο κολέγιο μέχρι τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και φυσικά τις μεγαλύτερες στιγμές του πάνω στη σκηνή. Ποτέ πριν δεν είχαμε το προνόμιο να έρθουμε τόσο κοντά και να φωτίσουμε τον ιδιωτικό του κόσμο, τον οποίο μέχρι τώρα γνωρίζουν μόνο οι πιο κοντινοί και αγαπημένοι του άνθρωποι», αναφέρει ο Ντέιβιντ ΜακΝτόναλντ, επικεφαλής Πωλήσεων του οίκου.Ο επισκέπτης και ο συλλέκτης θα ανακαλύψει θησαυρούς: χειρόγραφα από τα «Don’t Stop Me Now», «Somebody to Love», «We Are the Champions» και το μουσικό φαινόμενο «Bohemian Rhapsody» βρίσκονται στις προθήκες, έτοιμα να διηγηθούν ιστορίες, στίχους, μελωδίες, ακόμη και εναλλακτικούς τίτλους, μαρτυρώντας τις ώρες που αφιέρωσε ο Μέρκιουρι για να τελειοποιήσει την τέχνη του.