Κλείσιμο

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν οι δύο γιοι τουκαι Μπλάνκετ, στο Λας Βέγκας, την ημέρα που θα ήταν τα 65α γενέθλια του πατέρα τους.Ο 26χρονος Πρινς και ο 21χρονος Μπλάνκετ συνομίλησαν με τους παρευρισκόμενους στο Mandalay Bay Resort and Casino στο Λας Βέγκας, αφού παρακολούθησαν την παράσταση «Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil». Η παράσταση αποτελούταν από ακροβατικά, χορό και οπτικά εφέ συνδυασμένα με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του βασιλιά της ποπ.Ο Πρινς έδειχνε πολύ ενθουσιασμένος και δεν δίστασε μάλιστα να βγάλει φωτογραφίες με διάφορους θαυμαστές. Σε κάποιο σημείο έλαβε ένα δώρο από έναν από τους παρευρισκόμενους, που ήταν μια ζωγραφιά του Μάικλ Τζάκσον, και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς αγκάλιασε την γυναίκα που του έδωσε το δώρο.Ωστόσο, ο αδερφός του, ο Μπλάνκετ, έδειχνε πιο χαμηλών τόνων και ντροπαλός. Επίσης, από αυτή την εκδήλωση έλειπε η αδελφή τους, η Πάρις, η οποία αυτό το διάστημα βρίσκεται σε περιοδεία με το συγκρότημά της.Ο Μάικλ Τζάκσον είχε αποκτήσει τον Πρινς και την Πάρις με την πρώην σύζυγό του, Ντέμπι Ρόου, με την οποία ήταν παντρεμένος από τον Νοέμβριο του 1996 έως τον Απρίλιο του 2000. Ο Μπλάνκετ ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.Φωτογραφίες: Brian Prahl / SplashNews.com / IDEAL IMAGE