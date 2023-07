Στην πατρίδα της, Κύπρο ήταν αφιερωμένη η πιο πρόσφατη ανάρτηση της Άννας Βίσση , μέσω social media. Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τα παλιά, με την ίδια να κρατάει στα χέρια της την σημαία της χώρας της.Αφορμή στάθηκε η συμπλήρωση 49 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο , διχοτομώντας το νησί.«20 Ιουλίου 1974- 20 Ιουλίου 2023 Cyprus. Δεν ξεχάστηκε ποτέ … It was never forgotten …» έγραψε η Άννα Βίσση στην περιγραφή της δημοσίευσης που έκανε μέσω Instagram.Η δημοσίευση της Άννας Βίσση ξεπέρασε τις 10.000 likes από τις πρώτες ώρες, ενώ δεν ήταν λίγα και τα σχόλια συμπατριωτών της, κάτω από τη φωτογραφία.