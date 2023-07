Έλενα Παπαρίζου για τις πλαστικές επεμβάσεις: «Εάν δεν έπαιζα στην τηλεόραση, ίσως να μην είχα κάνει κάτι»

Κλείσιμο

παραχώρησε συνέντευξη στο «Pame Paralia Project» του Κοσμοράδιο 95,1, όπου μίλησε για τη συνεργασία της με τηνστα φετινά MAD VMA, το ενδεχόμενο επιστροφής στηαλλά και τις«Πάρα πολύ απλά γίνονται τα πράγματα. Κάτι ονειρεύεσαι, σηκώνεις το τηλέφωνο, κάνεις την πρόταση, λες "ναι" ή "όχι", τώρα ή αργότερα. Ήταν τόσο ωραία η συνεργασία μας. Η Ελένη είναι ένα τόσο ταλαντούχο πλάσμα, δεν σταματάει ποτέ τις πρόβες», δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου για τη συνεργασία της με την Ελένη Φουρέιρα. Το φιλί ήταν εντελώς αυθόρμητο, η Ελένη έκανε την πρώτη κίνηση. Ήταν πολύ αληθινό», πρόσθεσε.«Με το κατάλληλο τραγούδι εννοείται ότι θα ξαναπήγαινα στη Eurovision. Θα μου άρεσε όμως να είμαστε διάφοροι καλλιτέχνες και να ψηφίσει ο κόσμος τι θέλει να δει και να ακούσει. Όταν μου δόθηκε εμένα η ευκαιρία, ο κόσμος όντως ένιωθε ότι είναι "My Number One". Ο Έλληνας ένιωθε όντως "Number One", είχαμε τους Ολυμπιακούς, το Euro, γι’ αυτό ένιωσε έτσι ο κόσμος και το ψήφισε», ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια για μία ενδεχόμενη επιστροφή στον μουσικό διαγωνισμό.«Καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του στο κομμάτι των πλαστικών επεμβάσεων. Εγώ προσωπικά το έχω δηλώσει ότι έχω κάνει baby bottox. Εάν δεν έπαιζα στην τηλεόραση, ίσως να μην είχα κάνει κάτι. Όσο να 'ναι τα πράγματα… πέφτουν. Οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να το σκεφτόμαστε πολύ πριν, να μην ξεκινάει η υπερβολή και να μην έχει τελειωμό. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας», σχολίασε η Έλενα Παπαρίζου για το θέμα των πλαστικών επεμβάσεων.