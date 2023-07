«Billionaires» για μία εβδομάδα - Πόσο ναυλώνονται τα μυθικά luxury yachts

Christina O - 700.000-740.000 ευρώ

Maltese Falcon - 490.000-580.000 ευρώ

Ο’Μathilde - 260.000-320.000 ευρώ

Με την επιβλητικότητά τους μαγνητίζουν τα βλέμματα όπου κι αν βρεθούν. Σκίζουν τις θάλασσες του κόσμου με μεγάλες ταχύτητες και προσφέρουν στους τυχερούς επιβάτες τους μοναδικές στιγμές απόλυτης πολυτέλειας και χαλάρωσης. Ο λόγος για τα μυθικά luxury yachts, αυτά τα ονειρικά σκάφη που ταξιδεύουν λίγους σε ακριβοθώρητους προορισμούς και επιτρέπουν στους πολλούς απλά να ταξιδεύουν με τη φαντασία τους. Κι όμως, αυτά τα εκπληκτικά σκάφη αναψυχής δεν τα χαίρονται μόνο οι εκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες τους. Από το «Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση μέχρι το «Baracuda Valletta» του Γιώργου Οικονόμου και από το «Maltese Falcon» της Ελενας Αμβροσιάδου μέχρι το «O’Pari» της οικογένειας Δράγνη, όλα έχουν την τιμή τους για αυτούς που θέλουν και μπορούν να ζήσουν σαν billionaires έστω για μία εβδομάδα. Ασφαλώς το τίμημα για μια τέτοια σπάνια απόδραση είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το χρηματιστήριο της πολυτέλειας βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και απευθύνεται μόνο σε εκείνους που είναι σε θέση να διαθέσουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προκειμένου να απολαύσουν τα πανάκριβα ντεκ, τις εντυπωσιακές καμπίνες-σουίτες και τα δερμάτινα σαλόνια των yachts. Υπάρχουν βέβαια και πιο «προσιτές» λύσεις, με μικρότερα σκάφη, όσο και αν όλα αυτά παραμένουν για τον μέσο Eλληνα όνειρο θερινής νυκτός.Παρά την ηλικία του, καθώς συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια από το 1943, όταν καθελκύστηκε ως ανθυποβρυχιακή φρεγάτα κλάσης River με το όνομα «HMCS Stormont», το «Christina O» παραμένει το πιο δημοφιλές σκάφος αναψυχής, αλλά και από τα ακριβότερα για ναύλωση, ανήκοντας στην κατηγορία των upper class σκαφών, όπως το «Octopus» των 126 μέτρων που ναυλώνεται αντί 2 εκατ. ευρώ την εβδομάδα, το «Faith» των 97 μέτρων με 1,6 εκατ. ευρώ ή το εκπληκτικό 95μετρο «O’Pari» της Golden Yachts της οικογένειας Δράγνη με 1 εκατ. ευρώ. Μετά την ανακαίνιση-επισκευή που έγινε μόλις πέρυσι, το μυθικό σκάφος που έδωσε το «παρών» μέχρι και στην D-Day για την απόβαση στη Νορμανδία δεν προδίδει την ηλικία του. Με μήκος 99,10 μέτρα, 17 καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν 17 επισκέπτες και 39 άτομα πλήρωμα, ναυλώνεται από 700.000 ευρώ τη low season μέχρι 740.000 στη high season για όσους θέλουν να νιώσουν... Ωνάσηδες για μία εβδομάδα. Παρότι στη διαδρομή του έχει αλλάξει χέρια αρκετές φορές, παραμένουν αναλλοίωτα όλα εκείνα τα στοιχεία που παραπέμπουν στα ένδοξα χρόνια του πανίσχυρου Ελληνα εφοπλιστή, όπως η προσωπική του καμπίνα-σουίτα, το μοναδικό «Aris Bar», η εσωτερική διακόσμηση, η ψηφιδωτή πισίνα που μόλις αποστραγγιστεί μπορεί να ανυψωθεί στο επίπεδο του καταστρώματος για να γίνει πίστα χορού. Το «Christina O», όταν το λάνσαρε μεταπολεμικά ο Ωνάσης, έθεσε νέα πρότυπα για τα πολυτελή προσωπικά γιοτ, χτίζοντας έναν μύθο γύρω από αυτό. Αρκεί να απαριθμήσει κανείς τις προσωπικότητες που φιλοξενήθηκαν σε αυτό, όπως η Μαρία Κάλλας, η Τζάκι Κένεντι, ο Γουίνστον Τσόρτσιλ, η Γκρέτα Γκάρμπο, η Εύα Περόν, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ο Ουμπέρτο Ανιέλι, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Τζoν Γουέιν, ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό και η Γκρέις Κέλι, αλλά και τόσοι άλλοι.Μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση το 1975 η Χριστίνα Ωνάση το δώρισε στο ελληνικό κράτος. Υστερα από πολλά χρόνια απαξίωσης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 βγήκε προς πώληση με τίμημα 16 εκατ. δολάρια χωρίς να προσελκύσει το ενδιαφέρον. Το 1998 εξαγοράστηκε από τον Ελληνα εφοπλιστή Ιωάννη-Παύλο Παπανικολάου, οικογενειακό φίλο του Ωνάση, ο οποίος ξόδεψε άνω των 50 εκατ. δολαρίων για την πλήρη ανακαίνιση και μετατροπή του σε σύγχρονο luxury yacht. To 2000 το σκάφος άλλαξε και πάλι ιδιοκτήτη περνώντας στην Christina O Limited Partnership αντί 65 εκατ. ευρώ. Φέτος το εξαγόρασε ο Ιρλανδός επιχειρηματίας Αϊβορ Φιτζπάτρικ.Ενα ακόμη μυθικό σκάφος είναι το πολυβραβευμένο «Maltese Falcon», το οποίο έχει λάβει πάνω από 18 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και ως Finest Superyacht Ever. Το «Γεράκι της Μάλτας» είναι δημιούργημα της φημισμένης ιταλικής εταιρείας Perini Navi και βγήκε από τα ναυπηγεία της το 2006 για λογαριασμό του «γκουρού» της Silicon Valley Τόμας Πέρκινς. Ξεχωρίζει για τα τρία τεράστια κατάρτια του με τα 15 τετράγωνα πανιά που μπορούν να ανοίξουν σε 6 λεπτά. Εγινε περισσότερο γνωστό στη χώρα μας όταν το 2009 εξαγοράστηκε έναντι 90 εκατ. δολαρίων από την Ελενα Αμβροσιάδου, πρόεδρο της Ikos Asset Management. Η Θεσσαλονικιά επιχειρηματίας θεωρείται μία από τις 50 ισχυρότερες γυναίκες στον χώρο των hedge funds, ενώ είναι γνωστή και για τη φιλανθρωπική της δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων μηνών, έχει ήδη συμφωνηθεί η εξαγορά του από τον Ιταλό εκατομμυριούχο Τζιοβάνι Κοσταντίνο, ιδιοκτήτη του The Italian Sea Group, που δραστηριοποιείται στις αγοραπωλησίες και ναυλώσεις τέτοιων υπερπολυτελών σκαφών.Με μήκος 88 μέτρα, 6 υπερπολυτελείς καμπίνες για τους επισκέπτες και άλλες 8 για το 18μελές πλήρωμα, καθώς και παροχές που περιλαμβάνουν... ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς -μέχρι και στολές των πιλότων της F1 Μίκαελ Σουμάχερ και Τζένσον Μπάτον στο διακοσμημένο από τον Κεν Φρέιβοκ σαλόνι του-, το «Maltese Falcon» ναυλώνεται με τίμημα από 490.000 έως 580.000 ευρώ την εβδομάδα, ανάλογα με τη σεζόν. Το σκάφος βρισκόταν από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι πρόσφατα σε ιταλικά ναυπηγεία, όπου έγινε πλήρης ανακαίνιση.Ανάμεσα στα ονειρικά σκάφη που μπορούν να ναυλωθούν περιλαμβάνονται ασφαλώς και ορισμένα της ελληνικής Golden Yachts της οικογένειας Δράγνη. Το «O’Mathilde» αποτελεί μια τέτοια περίπτωση.Χτίστηκε το 2018 και έχει μήκος 56 μέτρα, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 12 επισκέπτες στις 7 πολυτελείς καμπίνες του. Διαθέτει 12μελές έμπειρο πλήρωμα και από πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο μέχρι τζακούζι και υπαίθριο κινηματογράφο στο κατάστρωμα. Για να απολαύσει κανείς όλες τις ανέσεις που προσφέρει μπορεί να το ναυλώσει από 260.000 μέχρι 320.000 ευρώ την εβδομάδα, ανάλογα με την περίοδο.