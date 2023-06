Τα σκοτεινά μυστικά του Χόλιγουντ: Οι μυστήριοι θάνατοι, τα «θαμμένα» σεξουαλικά σκάνδαλα και οι μακάβριες συμπτώσεις

«It's a Wonderful Life»

5. Μια ηθοποιός που δέχτηκε φριχτή κακομεταχείριση ήταν ηστο «». Έχει αναφερθεί ότι ο σκηνοθέτηςαρνήθηκε να επαινέσει τη δουλειά της και την απομόνωσε σκόπιμα από το συνεργείο, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο συμπρωταγωνιστής της Τζακ Νίκολσον παραδέχτηκε πάντως ότι ο Κιούμπρικ ήταν ένας εντελώς διαφορετικός σκηνοθέτης με τη Ντουβάλ. Η ίδια είχε πει ότι ο Κιούμπρικ μπορούσε να είναι «αρκετά σκληρός» χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα γυρίσματα «σχεδόν αφόρητα». Μάλιστα, η Ντουβάλ κατέληξε να έχει προβλήματα υγείας λόγω του άγχους, σε σημείο που τα μαλλιά της έπεφταν σε τούφες.Στο ντοκιμαντέρ της Βίβιαν Κιούμπρικ, «Making the Shining», σε μια σκηνή που η Ντουβάλ δείχνει στον Κιούμπρικ τις τούφες των μαλλιών της, εκείνος απομακρύνθηκε και είπε στα μέλη του συνεργείου: «Μην συμπάσχετε με τη Σέλι». Την ανάγκασε επίσης να εκτελέσει τη συναισθηματικά εξαντλητική σκηνή με το ρόπαλο του μπέιζμπολ 127 φορές, σε σημείο που είχε πληγές στα χέρια της από το σφίξιμο του ρόπαλου, χωρίς να της έχει πει τι συνέβαινε στη σκηνή ή τι να περιμένει.6. Όπως και με τον Κιούμπρικ, έτσι και η κληρονομιά τουως σκηνοθέτη έχει εν μέρει αμαυρωθεί από τη αποτροπιαστική κακομεταχείριση μιας από τις πρωταγωνίστριές του, της, στην ταινία «The Birds». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Χέντρεν ισχυρίστηκε ότι ο Χίτσκοκ της επιτέθηκε σεξουαλικά στο πλατό, θύμωνε αν μιλούσε με άλλους άνδρες και έλεγε στους συμπρωταγωνιστές της να μην της μιλούν.Όλα αυτά κορυφώθηκαν όταν γυρίστηκε η σκηνή όπου ο χαρακτήρας της Χέντρεν δέχεται άγρια επίθεση από πουλιά. Είπαν στην ηθοποιό ότι τα μηχανικά πουλιά δεν λειτουργούσαν και γι' αυτό ο Χίτσκοκ χρησιμοποίησε ζωντανά πουλιά. Σύμφωνα με τη Χέντρεν επί πέντε ημέρες της πετούσαν ζωντανά πουλιά, που είχαν εκπαιδευτεί να την τσιμπούν, και μάλιστα τα έδεναν ακόμα και πάνω της. Όταν ένα πουλί παραλίγο να της τσιμπήσει το μάτι, κατέρρευσε και χρειάστηκε να περάσει μια εβδομάδα στο κρεβάτι λόγω εξάντλησης.«Ήταν βίαιο, άσχημο και αδυσώπητο», είπε η Χέντρεν. «Δεν φοβήθηκα ποτέ, ήμουν απλώς συγκλονισμένη και σε κάποια μορφή σοκ, και έλεγα στον εαυτό μου ξανά και ξανά: "Δεν θα τον αφήσω να με λυγίσει"». Όταν ο Χίτσκοκ είπε «cut» στην τελευταία λήψη, η Χέντρεν θυμήθηκε: «Απλώς κάθισα στο πάτωμα, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ, και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την απόλυτη εξάντληση. Πέρασαν λεπτά μέχρι να κοιτάξω πάνω και να ανακαλύψω ότι όλοι με είχαν αφήσει εκεί στη μέση αυτού του απέραντου, σιωπηλού σκηνικού, εντελώς εξαντλημένη, άδεια και μόνη».7. Στα γυρίσματα ταινίας που έχουν περάσει σε μια σφαίρα μυθική, δεν γίνεται να μην συμπεριληφθεί το αμνημόνευτο «Wizard of Oz». Υπάρχουν πολυάριθμες καταγγελίες ότι η, η οποία ήταν 17 ετών εκείνη την εποχή, κακοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Φέρεται να την έβαλαν σε αυστηρή δίαιτα και την ανάγκασαν να δένει το στήθος της, επειδή ήθελαν να δείχνει νεότερη και πιο αδύνατη. Σε σοκαριστικές προσωπικές αποκαλύψεις, η Γκάρλαντ είχε πει σχετικά με τα εφηβικά της χρόνια στα MGM Studios: «Μας έδιναν χαπάκια. Μετά μας πήγαιναν στο νοσοκομείο του στούντιο και μας "ξέραιναν" δίνοντας μας υπνωτικά χάπια... μετά από τέσσερις ώρες, μας ξυπνούσαν και μας έδιναν πάλι χάπια αυτή τη φορά για να ξυπνήσουμε... έτσι δουλεύαμε και έτσι αδυνατίζαμε. Δουλεύαμε για 72 ώρες συνεχόμενα».Επιπλέον, ο πρώην σύζυγός της, Σιντ Λουφτ, ισχυρίστηκε στα απομνημονεύματά του (που κυκλοφόρησαν μετά θάνατον) ότι η Γκάρλαντ είχε κακοποιηθεί από τους ηθοποιούς που έπαιζαν τους Munchkins. Συγκεκριμένα, είχε γράψει: «Έκαναν τη ζωή της Τζούντι άθλια στο πλατό βάζοντας τα χέρια τους κάτω από το φόρεμά της... οι άνδρες ήταν 40 ή και παραπάνω χρονών».8. Η Τζούντι Γκάρλαντ δεν ήταν η μόνη, δυστυχώς, που είχε τόσο σκοτεινές εμπειρίες από τα γυρίσματα του κλασικού παιδικού έργου. Η, η οποία υποδύθηκε την κακιά μάγισσα της Δύσης, υπέστη εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού κατά τη διάρκεια της σκηνής όπου εγκαταλείπει τη Munchkinland με μια έκρηξη φλόγας. Η καταπακτή δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να βρεθεί στη φωτιά.Επίσης, η πράσινη μπογιά που χρησιμοποιήθηκε για το μακιγιάζ της ήταν τοξική. Μπορούσε να πίνει μόνο με καλαμάκι όταν τη φορούσε και δεν μπορούσε να φάει καθόλου, επειδή ήταν πολύ επικίνδυνο να διακινδυνεύσει να καταπιεί τη μπογιά.Αυτό ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν υπέστη τα εγκαύματα, καθώς το τοξικό μακιγιάζ έπρεπε να αφαιρεθεί γρήγορα από τις πληγές της. «Κυριολεκτικά της έκοβαν το πρόσωπο με νύχια και με δόντια, γιατί θα της είχε αφήσει σημάδια για όλη της τη ζωή», περιέγραψε η κόρη της Χάμιλτον, θυμούμενη ότι την είχαν δέσει με επίδεσμο «σαν μούμια» ενώ βρισκόταν σε διαδικασία ανάρρωσης. Το στούντιο φέρεται επίσης να τηλεφώνησε την επόμενη μέρα, ρωτώντας πότε θα επέστρεφε στη δουλειά της.9. Και ο, ο οποίος αρχικά είχε οριστεί να υποδυθεί τον Τενεκεδένιο Άνθρωπο, παραλίγο να πεθάνει εξαιτίας του μακιγιάζ του στα γυρίσματα του «Wizard of Oz». «Του σκόρπισαν σκόνη αλουμινίου στο πρόσωπο και τα χέρια... πραγματική σκόνη αλουμινίου», αποκάλυψε η κόρη του Κίκι Έμπσεν. «Ήταν στον αέρα. Και επειδή τα φώτα ήταν καυτά, το μακιγιάζ του έλιωνε αρκετές φορές την ημέρα. Έτσι έπρεπε να ξαναβάλει σκόνη αλουμινίου. Και την εισέπνεε με την πάροδο του χρόνου. Επικάλυψε το εσωτερικό των πνευμόνων του σαν μπογιά. Το αίμα του δεν μπορούσε να πάρει οξυγόνο, αλλά δεν ήξερε ότι αυτό του συνέβαινε πραγματικά. Νόμιζε πως απλώς είχε κράμπες [στο] πλατό και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων».Φοβούμενος μήπως χάσει τον ρόλο, ο Έμπσεν δεν είπε τίποτα - αλλά 10 ημέρες αργότερα, ξύπνησε χωρίς να μπορεί να αναπνεύσει και εισήχθη στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει φιάλη οξυγόνου για δύο εβδομάδες και χρειάστηκαν άλλες έξι εβδομάδες για να αναρρώσει. «Στην πραγματικότητα δεν μπορούσε το αίμα του να πάρει οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ζυμωθεί. Ο γιατρός το περιέγραψε ως... κατάρρευση του νευρικού συστήματος», δήλωσε η κόρη του. Στη συνέχεια του είπαν να «επιστρέψει στη δουλειά του» και όταν δεν μπορούσε, αντικαταστάθηκε από τον Τζακ Χάλεϊ.10. Το χιόνι στις ταινίες εκείνες τις εποχές ήταν κατασκευασμένο από δυνητικά θανατηφόρο αμίαντο. Ταινίες που χρησιμοποίησαν αμίαντο ως χιόνι είναι τα «», «I» και «». Στην πραγματικότητα, πολλοί ηθοποιοί πέθαναν εν μέρει από την εισπνοή αμιάντου στα γυρίσματα, ο πιο γνωστός ανάμεσά τους, ήταν ο Στιβ Μακουίν. Ο θάνατός του αποδόθηκε εν μέρει (ακόμη και από τον ίδιο τον Μακουίν) στη συχνή χρήση αμιάντου στα κινηματογραφικά πλατό (αν και η στρατιωτική του θητεία και οι αγωνιστικές στολές μπορεί επίσης να ευθύνονται). Πέθανε έναν χρόνο αφότου διαγνώστηκε με μεσοθηλίωμα.11. Μία από τις πιο ανατριχιαστικές συμπτώσεις, είναι αυτή της περίπτωσης του, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή στα γυρίσματα του «Solomon and Sheba». Πέθανε πριν φτάσει στο νοσοκομείο, φορώντας ακόμα το κοστούμι του. Τι είναι το ανατριχιαστικό σε αυτό; Ο πατέρας του (που επίσης ονομαζόταν Ταϊρόν Πάουερ) είχε επίσης πεθάνει, στην αγκαλιά του γιου του μάλιστα, καθώς υπέστη καρδιακή προσβολή στα γυρίσματα του «Miracle Man».12. Σε μια φρικιαστική υπόθεση όπου η ζωή μιμήθηκε την τέχνη, ανήκει η ταινία «» του 1989, καθώς δύο από τους ηθοποιούς πέθαναν πρόωρα στη ζωή με τρόπο που φαινόταν να προβλέπεται από τους χαρακτήρες τους. Ο Πίτερ (Τζέρεμι Απλγκέιτ) προσεύχεται να μην αυτοκτονήσει. Ο ηθοποιός πέθανε αργότερα από αυτοκτονία. Η Κιμ Γουόλκερ - η οποία είχε την εμβληματική ατάκα «Είχες όγκο στον εγκέφαλο για πρωινό;» - επιβεβαίωσε και εκείνη την «προφητεία» και πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο.13. Ο Χολιγουντιανός κόσμος εκείνα τα χρόνια ήταν η επιτομή του σεξισμού και του χειρισμού. Ηέκανε έκτρωση αφού έμεινε έγκυος από τον, καθώς «η καριέρα της θα καταστρεφόταν», σύμφωνα με το βιβλίο «The Golden Girls of MGM» της Τζέιν Έλλεν Γουέιν.Όπως η ίδια η θρυλική ηθοποιός ανέφερε: «Το στούντιο MGM είχε όλων των ειδών τις ποινικές ρήτρες σχετικά με τις σταρ του που έκαναν παιδιά. Αν έκανα ένα παιδί, θα μου έκοβαν το μισθό. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να ζήσω; Ο Φρανκ ήταν απένταρος και οι μελλοντικές μου ταινίες θα με πήγαιναν σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μπορούσα να κάνω ένα μωρό υπό τέτοιες καταστάσεις. Η MGM έκανε όλες τις διευθετήσεις για να πάω στο Λονδίνο. Κάποιος από το στούντιο ήταν μαζί μου όλη την ώρα. Η έκτρωση ήταν μυστική [...] το όλο πράγμα έγινε πολύ διακριτικά».14. Η ταινία «» γυρίστηκε πολύ κοντά σε μια εγκατάσταση πυρηνικών δοκιμών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας σε πολλούς που εργάστηκαν στην ταινία. Πάνω από μια δεκαετία μετά την ταινία του 1956, οι ηθοποιοί και τα μέλη του συνεργείου άρχισαν να αρρωσταίνουν, με πολλούς να διαγιγνώσκονται με διάφορες μορφές καρκίνου που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από το τοξικό περιβάλλον των γυρισμάτων, για το οποίο όλα τα εμπλεκόμενα μέρη διαβεβαίωναν ότι δεν είχε κανένα θέμα. Πιστεύεται ότι 91 από τα 220 μέλη του καστ και του συνεργείου είχαν διαγνωστεί με καρκίνο μέχρι το 1980, σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE. 46 από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των Τζον Γουέιν, Σούσαν Χέιγουορντ και Ντικ Πάουελ, πέθαναν από την ασθένεια.15. Τα μέλη του καστ και του συνεργείου του «» αντιμετώπισαν δυσεντερία από το νερό που έπιναν και ελονοσία από τα κουνούπια. Ωστόσο, οκαι οκατάφεραν να αποφύγουν τη δυσεντερία επειδή δεν έπιναν νερό, αλλά ουίσκι. «Το μόνο που έτρωγα ήταν ψητά φασόλια, κονσερβοποιημένα σπαράγγια και σκωτσέζικο ουίσκι», θυμήθηκε αργότερα ο Μπόγκαρτ, σύμφωνα με τον Guardian. «Κάθε φορά που μια μύγα δάγκωνε τον Χιούστον ή εμένα, έπεφτε νεκρή».16. Τέλος, περνώντας σε κάτι πιο σύγχρονο, ένα από τα πιο δυσάρεστα, αινιγματικά και ηθικά αμφίβολα γεγονότα του Χόλιγουντ, είναι ο αριθμός των διασήμων που έχουν υποστηρίξει τον σκηνοθέτη, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη νάρκωση και τον βιασμό ενός 13χρονου κοριτσιού το 1977. Ο ίδιος στην προσπάθεια του να αποφύγει τη φυλακή έφυγε από τις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι, όπου συνέχισε να γυρίζει δημοφιλείς και αναγνωρισμένες ταινίες, όπως τον «Πιανίστα», για τον οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.Το 2009, συνελήφθη για τα εγκλήματά του στην Ελβετία, όπου μια μεγάλη γκάμα από διασημότητες υπέγραψε αίτηση υπέρ της απελευθέρωσής του, συμπεριλαμβανομένων των Πενέλοπε Κρουζ, Χάρισον Φορντ, Νάταλι Πόρτμαν, Ντέιβιντ Λιντς, Γουές Άντερσον, Ντάρρεν Αρονόφσκι, Σαμ Μέντες, Μάρτιν Σκορσέζε, Τίλντα Σουίντον και Έμμα Τόμσον. Η Τόμσον αργότερα απέσυρε την υπογραφή της και η Πόρτμαν ζήτησε συγγνώμη. Η αίτηση ήταν πράγματι επιτυχής και ο Πολάνσκι αφέθηκε ελεύθερος. Σήμερα, ο Πολάνσκι συνεχίζει να συγκεντρώνει διακρίσεις για το κινηματογραφικό του έργο, παρά το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί για περισσότερα σεξουαλικά παραπτώματα, τα οποία έχει βεβαίως αρνηθεί.Φωτογραφίες: Shutterstock, TMDB