Δόθηκε στη δημοσιότητα από τοτο επίσημο τρέιλερ για τον τρίτο κύκλο του «», με τοννα πρωταγωνιστεί στον εμβληματικό ρόλο του Geralt of Rivia για τελευταία φορά.Η πολυαναμενόμενη 3η σεζόν, η οποία υπόσχεται ότι «όλα αλλάζουν», θα κάνει πρεμιέρα με τα πρώτα πέντε επεισόδια στις 29 Ιουνίου και τα υπόλοιπα τρία επεισόδια στις 27 Ιουλίου.«Το ταξίδι μου ως Geralt of Rivia ήταν γεμάτο με τέρατα και περιπέτειες και τώρα ήρθε η ώρα να αφήσω το μενταγιόν και τα σπαθιά μου για την 4η σεζόν», δήλωσε ο Κάβιλ σε ανάρτησή του στο instagram τον Οκτώβριο του 2022 δίνοντας την σκυτάλη στον Λίαμ Χέμσγουορθ.Μαζί με τον Καβίλ, πρωταγωνιστούν η Φρέγια Άλλαν ως Ciri και η Άνια Σαλότρα ως Yennefer of Vengerberg. Επίσης επιστρέφουν στον τρίτο κύκλο οι Τζόι Μπέιτι, Μίμι Ντιβένι, Ίμον Φαρέν, Μιάνα Μπέρινγκ, Γουίλσον Ράτζου-Πουτζάλτε και Τομ Κάντον.«Καθώς οι μονάρχες, οι μάγοι και τα θηρία της Ηπείρου ανταγωνίζονται για να την αιχμαλωτίσουν, ο Geralt παίρνει την Ciri of Cintra για να την κρύψει αποφασισμένος να προστατεύσει τη οικογένειά του που μόλις επανενώθηκε από εκείνους που απειλούν να την καταστρέψουν», αναφέρει η περίληψη της 3ης σεζόν του «The Witcher». «Η Yennefer, στην οποία έχει ανατεθεί η μαγική εκπαίδευση της Ciri, τους οδηγεί στο προστατευμένο φρούριο της Aretuza, όπου εκεί ανακαλύπτουν ότι έχουν προσγειωθεί σε ένα πεδίο μάχης πολιτικής διαφθοράς, σκοτεινής μαγείας και προδοσίας».Όπως αναφέρει το Variety το «Witcher» δημιουργήθηκε από την Λόρεν Σμιντ Χίσσριχ και βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων του Πολωνού συγγραφέα Άντζεϊ Σαπκόφσκι.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ