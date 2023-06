Ιζαμπέλ Γκουλάρτ Το top model Σίντι Μπρούνα

Η Βρετανίδα μοντέλο Ικραμ Αντμπι Ομάρ Η Τζένιφερ Λόρενς φόρεσε φόρεμα Christian Dior και μαύρες σαγιονάρες για αποφυγή ενός τρίτου ατυχήματος στο κόκκινο χαλί

Η Ιρίνα Σάικ σχεδόν άβαφη και τόπλες στην πρεμιέρα του «Firebrand» Ιζαμπέλ Γκουλάρτ

Η Κέιτ Μπλάνσετ έσπασε το «πρωτόκολλο» και περπάτησε ξυπόλητη στο κόκκινο χαλί Η Γερμανίδα influencer Λεονί Χαν

Στον απόηχο των φεστιβάλ είθισται να φυλλομετρά κανείς τις φωτογραφίες των σταρ -όλων των φυλών και των διαστρωματώσεων-, κυρίως για να απαντήσει το άρρητο αλλά υπαρκτό ερώτημα «τι έχεις ντυθεί σήμερα;». Aλλωστε, τo κοσμικό σουλάτσο είναι εκείνο που παραδοσιακά κλέβει την παράσταση από ταινίες, δημιουργούς και βραβεία - εκτός από τις χρονιές που το σηκώνει ο Λάνθιμος και τουλάχιστον εντός των ελληνικών συνόρων ομφαλοσκοπούμε την παραφουσκωμένη εθνική υπερηφάνεια μας. Οι φετινές Κάννες , ή μάλλον οι διασημότητες που προσήλθαν στο πλέον φωτογενές κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου φέτος, βάλθηκαν να αναθεωρήσουν το προαναφεθρέν ερώτημα.Μετά την Ιρίνα Σάικ , που εμφανίστηκε ως εξ αίματος απόγονος των Αμαζόνων με δημιουργία Gucci, τη γυρολόγο των κοινωνικών δικτύων, πρώην κορίτσι του Κάνιε Γουέστ και παρεμπιπτόντως πρωταγωνίστρια της ταινίας «Uncut Gems» Τζούλια Φοξ, η οποία λάνσαρε την topless δημιουργία Nicolas Jebran, αλλά και την αγνώστου ταυτότητος διαδηλώτρια που διέκοψε το photo call της νέας ταινίας του Τζορτζ Μίλερ με τίτλο «Three Thousand Years of Longing», για να διαμαρτυρηθεί αλά Femen (βλ. γυμνόστηθη) για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η δόκιμη ερώτηση πια είναι «τι έχεις γδυθεί σήμερα;».Ναι, μετά τα κοινωνικά δίκτυα, το γυμνό καθιερώνεται πλέον ως το νέο ντυμένο και στον απτό κόσμο των κοσμικών λαοσυνάξεων. Ωστόσο, εκτός από στυλιστικές συγκινήσεις με το καντάρι, οι Κάννες διέθεταν και κινηματογραφικά γεγονότα - μολονότι εξακολουθούν να αγνοούν με περίσσευμα ελιτισμού τις παραγωγές του Netflix . Η συγκεκριμένη εμμονή ουδόλως απέτρεψε το φεστιβάλ απ’ το να φιλοξενήσει -εκτός διαγωνιστικού τμήματος- μια παραγωγή της Apple TV+, η οποία θα ακολουθήσει τον παλιό, ορθόδοξο δρόμο κάνοντας πρώτα πρεμιέρα στο σινεμά τον ερχόμενο Οκτώβριο και πολλούς, πολλούς μήνες μετά και στη μικρή οθόνη. Ο λόγος για το απόλυτο θέμα συζήτησης της 76ης διοργάνωσης, δηλαδή το φιλμ «Killers of the Flower Moon» ή αλλιώς την 25η μεγάλου μήκους ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε.Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού η από την αληθινή ζωή των αυτοχθόνων των ΗΠΑ τη δεκαετία του ’20 ιστορία φέρει την υπογραφή του εμβληματικού 80χρονου δημιουργού, ο οποίος για πρώτη φορά έχει σε ταινία του τους δύο αγαπημένους του πρωταγωνιστές. Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο Ντι Κάπριο εννοείται πως βρέθηκαν στην Κρουαζέτ για την παγκόσμια πρεμιέρα της τρεισήμισι ωρών ταινίας που χρειάστηκε επτά χρόνια και 200 εκατ. δολάρια για να ολοκληρωθεί. Και μπορεί οι κριτικοί κινηματογράφου να περίμεναν κάτι ακόμα πιο μνημειώδες από τον Μάρτιν Σκορσέζε, όμως κανείς τους δεν έμεινε ασυγκίνητος από τη δήλωσή του στο περιθώριο της πρεμιέρας: «Είμαι σε μια ηλικία που οτιδήποτε κάνω πρέπει να νοηματοδοτεί κάτι για μένα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το έκανα, όμως πλέον έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον απλό λόγο ότι ο χρόνος μου τελειώνει».Ο μόνος ίσως που μπόρεσε να ταυτιστεί όσο κανείς άλλος με τον Σκορσέζε -τουλάχιστον από εκείνους που ταξίδεψαν έως τη νότια Γαλλία για να συμμετάσχουν στην κινηματογραφική γιορτή- ήταν ο Χάρισον Φορντ . Σχεδόν στα 81 χρόνια του, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το μικρό αφιέρωμα με τα έργα και τις ημέρες του που προβλήθηκε μετά τη βράβευσή του με Χρυσό Φοίνικα για τη συνεισφορά του στην κινηματογραφική βιομηχανία και πριν από την πρεμιέρα -εκτός διαγωνιστικού- της πέμπτης και τελευταίας ταινίας του Ιντιάνα Τζόουνς με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny».