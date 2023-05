Λίγες ώρες αφότου πέθανε σε ηλικία 83 ετών, μεγάλη μερίδα από το κοινό της Τέρνερ, Μετά τον θάνατο της Τίνα Τέρνερ στα 83 της, η Μπιγιονσέ μπήκε ξανά στη μαύρη λίστα των φαν της θρυλικής τραγουδίστριας.Λίγες ώρες αφότου πέθανε σε ηλικία 83 ετών, μεγάλη μερίδα από το κοινό της Τέρνερ, στοχοποίησε τη Μπιγιονσέ και τον Jay Z , για το τραγούδι «Drunk in Love» του 2013 και μερικούς στίχους που γελοιοποιούσαν την κακοποίηση της αείμνηστης καλλιτέχνιδας από τον άλλοτε σύζυγό της, Άικ.

Παρόλα αυτά, η Μπιγιονσέ απέτισε φόρο τιμής στη «βασίλισσα» της ροκ εν ρολ, διακόπτοντας τη συναυλία της στο Παρίσι, για να πει: «Θέλω να ουρλιάξετε, για να νιώσει την αγάπη σας» και το κοινό να «παραληρεί».

Βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Beyoncé asks the crowd to salute Tina Turner #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/NEqHyd3wwi — Gregory Ellwood - The Playlist 🎬 (@TheGregoryE) May 26, 2023

Η παραπάνω στιγμή με το κέικ είχε γίνει σκηνή στη βιογραφική ταινία του 1993 «What's Love Got to Do With It», με πρωταγωνιστές την Άντζελα Μπάσετ ως Τίνα Τέρνερ και τον Λόρενς Φισμπουρν ως Άικ. Η σκηνή παρουσίαζε τον Άικ Τέρνερ να αναγκάζει με τη βία την Τίνα να φάει το κέικ που είχε παραγγείλει.





Δείτε ένα από αυτάΟι φαν της θρυλικής τραγουδίστριας εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση στο ζευγάρι για τους «αναίσθητους», όπως τους χαρακτήρισαν, στίχους τους στο κομμάτι, οι οποίοι παραπέμπουν στην καταχρηστική σχέση της εκλιπούσας σταρ με τον πρώην σύζυγό της, Άικ Τέρνερ.Η Τίνα Τέρνερ, κατά κόσμον Άννα Μέι Μπούλοκ, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στο σπίτι της στην Ελβετία. Ο θάνατός της αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από την απεικόνιση των τραυματικών εμπειριών της και οι στίχοι του Jay-Z στο αμφιλεγόμενο κομμάτι, ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, με τα social media να κάνουν λόγο για ασέβεια και απαξιωτική αναφορά στην κακοποίηση που υπέστη η Τέρνερ.«Είμαι ο Άικ Τέρνερ/ Μωρό εγώ δεν παίζω/ Τώρα φάε το κέικ, Άννα Μέι».Αυτοί οι στίχοι αναφέρονται σε ένα περιστατικό βίας, όπου η Τίνα Τέρνερ, γνωστή ακόμα ως Άννα Μέι, δέχτηκε επίθεση από τον Άικ σε ένα εστιατόριο. Όταν την πλησίασαν μερικοί θαυμαστές για αυτόγραφα αντί για εκείνον, ο Άικ Τέρνερ εκνευρίστηκε και της έβαλε κέικ στο στόμα, απαιτώντας: «Φάε το κέικ, Άννα Μέι».Μετά την είδηση ότι η Τίνα Τέρνερ έφυγε από τη ζωή, το Twitter γέμισε με σχόλια που αναφέρονται στη Μπιγιόνσε και τον «φόρο τιμής που θα αποτίσει» στην Τέρνερ, με ειρωνική διάθεση.«Ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω τους στίχους αυτού του τραγουδιού» έγραψε μία γυναίκα στην πλατφόρμα. «Ένιωσα τεράστια αηδία όταν κατάλαβα πού αναφέρονταν οι στίχοι» σχολίασε μία άλλη.«Γελοιοποίησαν την κακοποίησή της» γράφει τέλος άλλος χρήστης.