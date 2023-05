Μία από τις Ελληνίδες που παραβρέθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών φέτος, είναι και η Τάμτα

Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε «Killers or the Flower Moon» και στη συνέχεια, στο πάρτι της πιο πολυαναμενόμενης σειράς «The Idol» με πρωταγωνιστή τον The Weekend.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram , η Τάμτα ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες της στις Κάννες, όπου φωτογραφήθηκε, μεταξύ άλλων και με τον Σκορτσέζε.

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε στην ίδια ανάρτηση, απαθανατίζει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.