Cloudy with a chance of blood and glitter ✨☂️🤘 #Eurovision pic.twitter.com/XEMC0xkXnj — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Οι Γερμανοί όταν μεγαλώσουν θέλουν να γίνουν οι Λόρντι #eurovisiongr — kalou_kakou (@kalou_kakou) May 13, 2023

Είναι πολλές οι χώρες που έχουν προσπαθήσει να διεκδικήσουν τη νίκη στη Eurovision με ένα ροκ κομμάτι, όμως φαίνεται πως εκείνοι που ξεχώρισαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν οιΑν και η Γερμανία προσπάθησε να εντυπωσιάσει το κοινό με το τραγούδι «Blood and Glitter» των «Lord of the Lost», φαίνεται πως «έπεσε στην παγίδα» και θύμισε μάλλον «κακή αντιγραφή» των Lordi.Οι θαυμαστές της Eurovision θυμήθηκαν αμέσως το ροκ συγκρότημα από τη Φινλανδία, που κατέκτησε τη νίκη, κάνοντας μια... εκκεντρική εμφάνιση στον διαγωνισμό, το 2006 με το τραγούδιΌπως ήταν αναμενόμενο, μετά την εμφάνιση της Γερμανίας στην 21η θέση της Eurovision, τα σχόλια στο Twitter διαδέχτηκαν το ένα το άλλο.Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μίλησαν για... «Lordi από τα Lidle» ή εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τους «Lord of the Lost», τονίζοντας πως δεν θα μοιάσουν ποτέ στο συγκρότημα από τη Φινλανδία.