Λίλι Τζέιμς: Η Βρετανή που αντιστέκεται με τις καμπύλες της στη δικτατορία του «skinny»

Χάρη στο άψογο βρετανικό αξάν της και την αιθέρια ομορφιά της, ηθεωρείται ιδανική και για να ενσαρκώνει ρόλους εποχής, όπως στο επικό « Dowton Abbey » και στο αμφιβόλου ποιότητας «Περηφάνια και προκατάληψη και ζόμπι», αλλά και σε διαχρονικά παραμύθια όπως η «Σταχτοπούτα», στον ομώνυμο ρόλο -φυσικά- που στην ουσία την έκανε διάσημη το 2015. Αργότερα, η ίδια θα ανέφερε ότι το να υποδυθεί μια ηρωίδα του Ντίσνεϊ ήταν περίπου σαν όνειρο ζωής, γιατί ως αθώο και άδολο κοριτσάκι λάτρευε όλες τις ταινίες του με πριγκίπισσες.Γεννημένη πριν από 34 χρόνια στο Εσερ του Σάρεϊ, ήθελε από παιδί να ασχοληθεί με την υποκριτική, εμφανώς επηρεασμένη από τη γιαγιά της Ελεν Χόρτον και τους γονείς της Τζέιμι και Νινέτ Τόμσον, που ήταν ηθοποιοί. Οση επιτυχία δεν κατάφεραν να γνωρίσουν και οι τρεις πρόγονοί της μαζί, τη γνωρίζει τώρα η Λίλι, που φροντίζει σταθερά να βγάζει ασπροπρόσωπη την οικογένεια.Στα ατού της συγκαταλέγεται και η mezzo soprano φωνή της, την οποία χρησιμοποίησε για να ερμηνεύσει τραγούδια τόσο στη «Σταχτοπούτα» όσο και στο «Mamma Mia! Here we go again», όπου υποδυόταν τη νεαρή εκδοχή της Μέριλ Στριπ . Ναι, το κορίτσι είναι πολυτάλαντο και μάλλον δεν του άξιζε η κατακραυγή της Πάμελα Αντερσον επειδή τόλμησε να την ενσαρκώσει στην περσινή μίνι σειρά «Pam & Tommy», στο Netflix -αν και αργότερα η πρώην σεξοβόμβα του « Baywatch » τής έδωσε συγχωροχάρτι καλώντας της στην πρεμιέρα του φετινού αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ «Pamela, a love story», επίσης στο Netflix.Από τότε η Τζέιμς προχώρησε σε νέες κινηματογραφικές περιπέτειες. H ρομαντική κωμωδία «What’s love got to do with it?» κυκλοφόρησε τέλη Φεβρουαρίου στις βρετανικές κινηματογραφικές αίθουσες, με τη Λίλι να υποδύεται μια ντοκουμενταρίστρια που δεν πιστεύει στην αληθινή αγάπη, αλλά στην πορεία μάλλον θα αλλάξει γνώμη. Μεταμοντέρνο Αρλεκιν; Ισως και όχι.Προσεχώς θα τη δούμε σε τέσσερις νέες ταινίες, μεταξύ των οποίων και το «Finalmente l’ alba», όπου υποδύεται μια Ιταλίδα στάρλετ της Cinecita των 50s, ρόλος κομμένος και ραμμένος πάνω στις καμπύλες της, τις οποίες ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να αποχωριστεί στο μέλλον για τις ανάγκες κάποιου σεναρίου. Αλλωστε, το έχει δηλώσει καθαρά: «Δεν μου αρέσουν οι διάσημες που είναι τόσο αδύνατες. Μου αρέσουν εκείνες που δείχνουν υγιείς και άνετες με το σώμα τους, οι γυναίκες που αγαπούν τις καμπύλες τους». Τη λες και πρότυπο.