To θέμα του σημερινού Gala στο My Style Rocks αν και πολύ εντυπωσιακό, φαίνεται πως δυσκόλεψε τις διαγωνιζόμενες.Η θεματική που έπρεπε να ακολουθήσουν ήταν το «Avant Garde». Οι παίκτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με τους κριτές ωστόσο, να αναγνωρίζουν τη δυσκολία του εγχειρήματος και να είναι πιο επιεικείς μαζί τους.Εκείνες που συγκέντρωσαν τις πιο χαμηλές βαθμολογίες στο σημερινό My Style Rocks ήταν η Ρέινα Βενέτη , η Νικόλ Δεσποτοπούλου και η Χριστιάννα Κατσιέρη. Ωστόσο, μόνο μία από αυτές αποχώρησε και δεν ήταν άλλη, από τη. Η διαγωνιζόμενη συγκινήθηκε, όταν ανακοινώθηκε το όνομά της, τόσο όσο και η Νικόλ Δεσποτοπούλου που βρισκόταν δίπλα της. Μέχρι και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.Νικήτρια για αυτή την εβδομάδα αναδείχθηκε η Ειρήνη Παπαβασιλείου, η οποία κέρδισε το έπαθλο των 2.500 ευρώ.