The Voice: Απόψε ο μεγάλος τελικός

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Ένας συναρπαστικός ημιτελικός ολοκληρώθηκε χθες με επτά φωνές να παίρνουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του The Voice of Greece με τη Φαίη Σκορδά απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.Το καρδιοχτύπι συνεχίζεται για όλους τους coaches αφού οι διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν προέρχονται από όλες τις ομάδες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς δίνουν τις τελικές τους οδηγίες λίγο πριν από την πιο κρίσιμη εμφάνισή τους.Το αποψινό σόου θα ξεκινήσει με την πρώτη εμφάνιση των διαγωνιζόμενων. Οι τέσσερις φωνές που θα προκριθούν από την πρώτη φάση του τελικού θα ερμηνεύσουν ένα ακόμα τραγούδι. Δύο διαγωνιζόμενοι θα αποχωρήσουν και οι δύο φωνές που θα περάσουν στην τελική φάση θα ερμηνεύσουν ένα τρίτο τραγούδι στη σκηνή του The Voice of Greece. Το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που θα αποφασίσει τον μεγάλο νικητή!Στη σκηνή του The Voice of Greece επιστρέφει απόψε η περσινή νικήτρια από την ομάδα του Σάκη Ρουβά, Άννα Αργυρού. Η νεαρή ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει το νέο της single με τίτλο «Fools Paradise» στο οποίο υπογράφει επίσης τους στίχους και τη μουσική.DodonaΜωυσής ΠαπαμωυσέωςΜαρία ΣακελλάρηΕβίτα ΘεοδωροπούλουΣίσσυ ΠολυδώρουCelina MichaelΛάμπρος ΤσιαπούταςΠοιος ή ποια θα καταφέρει να μαγέψει το τηλεοπτικό κοινό με τη φωνή του και να αναδειχθεί μεγάλος νικητής υπογράφοντας ένα χρυσό συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική της χώρας;