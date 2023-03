Όσκαρ 2023: Κέιτ Μπλάνσετ - Θα καταφέρει η ηθοποιός να κερδίσει το τρίτο Όσκαρ της καριέρας της;

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της, γνωστή για την ευελιξία, την ευφυΐα και την κομψότητά της στην οθόνη. Με δύο Όσκαρ ήδη στο ενεργητικό της, η Μπλάνσετ στοχεύει στη φετινή απονομή να ενταχθεί στην ελίτ των ηθοποιών που έχουν κερδίσει τρία ή περισσότερα Όσκαρ.



Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει αναλάβει ένα ευρύ φάσμα ρόλων, γοητεύοντας το κοινό με τις ερμηνείες της και εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς όλων των εποχών.



Η Μπλάνσετ έγινε γνωστή για πρώτη φορά με τον ρόλο της στην ταινία «Elizabeth», για τον οποίο έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Έκτοτε, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχημένες ταινίες, όπως η τριλογία «The Lord of the Rings», «Babel», «I'm Not There» και «Thor: Ragnarok».

H Kέιτ Μπλάνσετ κέρδισε το 1998 την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία «Elizabeth» Η ηθοποιός στην ταινία «Βabel»

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της καριέρας της Μπλάνσετ είναι η ευελιξία της. Έχει αναλάβει ένα μεγάλο φάσμα ρόλων, από ιστορικές προσωπικότητες μέχρι χαρακτήρες υπερηρώων, και έχει προσδώσει μια μοναδική ενέργεια και απόχρωση σε κάθε ερμηνεία της.



Εκτός από τις κινηματογραφικές της δουλειές, η 53χρονη ηθοποιός έχει γίνει γνωστή και στη σκηνή. Έχει παίξει σε διάφορες θεατρικές παραγωγές, όπως το «A Streetcar Named Desire» και το «Hedda Gabler», και έχει λάβει θετική κριτική αναγνώριση για το έργο της.



Η Μπλάνσετ κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 2005, για την ερμηνεία της Κάθριν Χέπμπορν στην ταινία «The Aviator», σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε. Η ηθοποιός έφερε ευστροφία, χάρη και βάθος στον ρόλο της θρυλικής ηθοποιού, η οποία είχε μια ταραχώδη σχέση με τον Χάουαρντ Χιουζ (τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο). Η ερμηνεία της επαινέθηκε ευρέως για την τεχνική της ακρίβεια, καθώς και για τη συναισθηματική της απήχηση. Η νίκη της Μπλάνσετ θεωρήθηκε ως επάξια αναγνώριση του ταλέντου της, μετά από πολλές υποψηφιότητες και αξιόλογες ερμηνείες.

Η Κέιτ Μπλάνσετ με τον συμπρωταγωνιστή της, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στο «Aviator»