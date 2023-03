Ποιες τηλεοπτικές σειρές αναβάλλονται εξαιτίας της έκτακτης επικαιρότητας

Μετά το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη , που στοίχισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων, όλα τα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης τροποποιούν το πρόγραμμά τους, για να μεταδώσουν εκπομπές με όλες τις τελευταίες εξελίξεις της τραγωδίας.Ως εκ τούτου, το βράδυ δεν θα μεταδοθούν αρκετές ελληνικές σειρές.Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη 1η Μαρτίουν νέα επεισόδια από τις κάτωθι εκπομπές:«Η Γη της Ελιάς» (21:00)«Μαύρο Ρόδο (22:50)«Ο Παράδεισος των Κυριών» (20:00)«Σασμός» (21:00)Επίσης δεν θα μεταδοθεί η επανάληψη της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»Οι ελληνικές σειρές «The Friend» και «Η Γέφυρα» δεν θα μεταδοθούνΕπίσης, δεν θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ το αποψινό επεισόδιο του «Survivor All Star» (21:00)--------------------------18:30 THE CHASE [G176][E]19:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ [B903]

23:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ με τη Νίκη Λυμπεράκη [Α200551]01:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «ΤΗΕ ΙΝΤΕRNATIONAL»[F006329]03:00 SWAT [D931]04:30 ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ18:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ20:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΕΜΠΗ»21:00 «Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (ελληνική ταινία)22:40 «APOLLO 13» (ξένη ταινία)18:30 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ19:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣΜε τη Μάρα Ζαχαρέα21:00 Ξένη ταινία TRANSPORTER 222:30 Ξένη ταινία JOKER00:30 Ξένη ταινία ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 202:45 THE LAST SHIPΤΕΤΑΡΤΗ 01/0318:45 ANT1 NEWS – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (L)21:00 ΤΖΕΙΣΟΝ ΜΠΟΡΝ23:00 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ (L)01:00 Η ΓΕΦΥΡΑ (Ε)02:00 ΚΑΡΜΑ (Ε)20:00 «Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» επ. 10321:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: «ΑΝΙΣΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - PERCY VS GOLIATH» Κ12*** Η ξένη ταινία «DODGEBALL: MIA ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΓΚΑΝΤΕΜΗΔΕΣ - DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY» στις 23:00 δεν θα μεταδοθεί***23:15 «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ» (Ζ) Κ8*** Η ξένη ταινία «DREDD» στις 23:00 δεν θα μεταδοθεί***01:00 «ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ» επ. 107 (Ε) Κ8Δραματική σειρά εποχής, παραγωγής 2023*** Η εκπομπή «AFTER DARK» (E) στη 01:00 δεν θα μεταδοθεί***02:00 «Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» επ. 103 (Ε)Κ8Ελληνική οικογενειακή σειρά, παραγωγής 202302:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: «ΕΙΣΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ - YOU ‘RE NEXT»