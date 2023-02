Τα κλασικά μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ που δημιούργησαν τον χαρακτήρα του Τζέιμς Μποντ επικαιροποιούνται για να αφαιρεθούν παρωχημένες και ρατσιστικές εκφράσεις. Σύμφωνα με την Telegraph, και τα 14 βιβλία του συγγραφέα του Μποντ, με πρώτο το Casino Royale του 1953 και τελευταίο το Octopussy and The Living Daylights του 1966, θα επανακυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις Ian Fleming τον Απρίλιο με προσαρμογές σε λέξεις και φράσεις που θεωρούνται προσβλητικές, σύμφωνα me διορισμένους από την εταιρεία «αναγνώστες ευαισθησίας».