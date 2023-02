Ο Άστον Κούτσερ είπε πως βάζει στον καφέ του... πορτοκαλάδα

Ο

αποκάλυψε πρόσφατα, το ασυνήθιστο συστατικό που προσθέτει στον καφέ του

Κατά την προώθηση της νέας του ταινίας « Your Place or Mine » στο The Kelly Clarkson Show την Τρίτη (14 Φεβρουαρίου), ο 45χρονος ηθοποιός ανέφερε πως του αρέσει να βάζει στον καφέ του... πορτοκαλάδα.