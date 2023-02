Avatar: The Way of the Water - Εκθρονίστηκε η ταινία - Το «Knock at the Cabin» κατέκτησε την κορυφή του box office

Κλείσιμο

Το « Avatar: The Way of the Water » έπειτα από επτά εβδομάδες στην κορυφή, έδωσε τη θέση του στο θρίλερ του M. Νάιτ Σιάμαλαν με τίτλο « Knock at the Cabin » (Χτύπος Στην Καλύβα) και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η κωμωδία «80 for Brady».Η δημοφιλής ταινία του Τζέιμς Κάμερον , εκθρονίστηκε από το αμερικανικό box office. Το Knock at the Cabin, η νέα ταινία τρόμου, βρέθηκε στην κορυφή με εισπράξεις των 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν αρκετό για να σπάσει το σερί 7 εβδομάδων του Avatar 2.Η ταινία της Universal Pictures με προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων, μετράει πάνω από 21,2 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office, έχοντας ήδη καλύψει τα έξοδά της.Ενώ κάνουν διακοπές σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι γονείς της γίνονται όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων που απαιτούν από την οικογένεια να κάνει μια αδιανόητη επιλογή, ούτως ώστε να αποτρέψει την αποκάλυψη. Έχοντας περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, η οικογένεια πρέπει να αποφασίσει τι πιστεύει πριν χαθούν όλα.Παίζουν οι: Dave Bautista (Glass Onion, Dune), Rupert Grint (Servant, Harry Potter), Jonathan Groff (The Matrix: Resurrections), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), η πρωτοεμφανιζόμενη νεαρή Kristen Cui, και η Abby Quinn (Little Women, Landline).Το σενάριο της ταινίας Knock at The Cabin βασίζεται στο βιβλίο "The Cabin at The End of The World" του συγγραφέα Paul Tremblay, το οποίο ο μετρ του τρόμου, Stephen King έχει περιγράψει ως «συναρπαστικό, στοχαστικό και υπνωτιστικό».Η ταινία προβάλλεται ήδη στους ελληνικούς κινηματογράφους.