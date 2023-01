Tο Survivor και η Καγιά των Unfollow

Με συνεχείς εντάσεις και αντιπαραθέσεις πορεύονται οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Τα επεισόδια φυσικά διαδραματίζονται live on camera και βλέπουμε τις επιθέσεις, τις απαντήσεις, την αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα και βέβαια τις απόψεις όλων όσοι έχουν σχέση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Και αυτό θεωρείται πρόγραμμα. Και αυτό διεκδικεί νούμερα, δηλαδή την αποδοχή των τηλεθεατών. Κούνια που μας κούναγε…

Στην επίθεση του Αντώνη Κανάκη στον Δημήτρη Οικονόμου για την απομάκρυνση της Ντόρας Κουτροκόη από την εκπομπή όπου συνεργάζονταν στον ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος απάντησε με την φράση «τον έπιασαν με τον Στάθη στην πλάτη…» και κάπως έτσι άρχισε ένας γύρος σκληρής αντιπαράθεσης. Εντωμεταξύ ο Οικονόμου και η Κουτροκόη χόρευαν τσάμικα και καλαματιανά το Σαββατοκύριακο.

Όταν τα έκανε ο Ουγγαρέζος , τον σχολιάζαμε ως φαινόμενο. Ο ίδιος μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει πως είναι επιλογή και στάση ζωής το follow και το unfollow. Πρόκειται για πρόσωπα και όχι για λογαριασμούς. Κάπως έτσι φτάσαμε να συζητάμε μέσα σε μία εβδομάδα δύο unfollow της Βίκης Καγιά. Ένα στον Δημήτρη Σκουλό και σήμερα μαθεύτηκε αυτό στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Και κάπως έτσι επιβεβαιώθηκε ότι τελικά από καμία καμινάδα δεν βγαίνει καπνός αν δεν έχει ανάψει φωτιά. Και βέβαια ας καταλάβουν όλοι πως όση αγάπη και αν δηλώνεται on camera τόση λείπει πίσω από την κάμερα…

Το Survivor πλέον, μακριά από την ρομαντική αρχική εκδοχή του, έγινε ένα σκληρό καθαρόαιμο ριάλιτι. Το οποίο δεν περιορίζεται σε αγωνίσματα αλλά φτάνει μέχρι τις καλύβες στην ζούγκλα. Και κάπως έτσι κάποιοι εκτίθενται στην κάμερα, εκθέτουν φιλίες, προσωπικές σχέσεις και το αποτέλεσμα είναι θλιβερό. Για όλους. Και στενάχωρο.

Απολαυστική η Ευρυδίκη Βαλαβάνη , η οποία παρέμεινε ρομαντική και αναπόλησε το 2017 όπου στην παραλία γίνονταν πλάκες, παιχνίδια, χαβαλέ. Και φτάσαμε οι μισοί να χωρίζουν τους άλλους μισούς να μην πιαστούν στα χέρια. Κάπως έτσι φτάσαμε στο 2023 να ευχόμαστε να μην γίνει αρένα ο στίβος μάχης.

Πολλά προγράμματα ακούγονται ότι θα ξεκινήσουν, όμως ελάχιστα θα γίνουν. Σίγουρο είναι το «Just the two of us» στον Alpha και η εκπομπή της Βίκης Χατζηβασιλείου στον ΑΝΤ1 το Σαββατοκύριακο. Γιατί η προεκλογική περίοδος βάζει φρένο και χειρόφρενο και σε προσδοκίες και σε παραγωγές.

Αρεσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σήμερα στην εμφάνισή του στο «Mega Καλημέρα». Και το ριάλιτι γνωρίζει καλά και φυσικά το πάνελ. Τελεία.

Ο Κώστας Τσουρός είναι δημοσιογράφος. Και το απέδειξε σήμερα στην συνέντευξη του στην Ελένη Μενεγάκη για μία ακόμη φορά. Όπως και το ότι λέει αλήθειες.