Κλείσιμο

Το « Celebrity Game Night » με τηέρχεται και αυτό το Σαββατοκύριακο με νέα επεισόδια γεμάτα παιχνίδι, χιούμορ και πολλή μουσική.Σήμερα, Σάββατο 21 Ιανουαρίου στις 18:30 στο MEGA, η Σμαράγδα Καρύδη υποδέχεται καλεσμένους που είναι φίλοι μεταξύ τους και δοκιμάζονται σε διασκεδαστικές αναμετρήσεις με σκοπό να χαρίσουν τη νίκη στον παίκτη-αρχηγό της ομάδας τους. Η Μαριάννα Τουμασάτου, η Κόρα Καρβούνη και η Άννα Μενενάκου στην πρώτη ομάδα, και ο Ρένος Ρώτας, η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη και ο Χάρης Χιώτης στη δεύτερη διαγωνίζονται στα παιχνίδια «Clue boom», «Γεια στα χέρια σου», «Πιάσε το μικρόφωνο», «Βουτ Πουλ» και «Μίλα στην κορνίζα».Δύο ομάδες αποφασισμένες να κατακτήσουν τη νίκη έρχονται στο «Celebrity Game Night» αύριο, Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 18:30. Οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης κωμικής σειράς του MEGA «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη» των Μιχάλη Ρέππα-Θανάση Παπαθανασίου καταφτάνουν με πολλή όρεξη για παιχνίδι και ατελείωτο χιούμορ. Η Νίκη Λάμη, ο Σπύρος Πούλης και η Αντιγόνη Νάκα αντιμετωπίζουν τη Μαίρη Σταυρακέλλη, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά και τη Σύλβια Δελικούρα στα παιχνίδια «Πάρ’ το πάνω σου», «Show me the music», «Μίλα στην κορνίζα», «Dj Smar K» και «Πού πας;». Στο τέλος της βραδιάς, η νικήτρια ομάδα προσφέρει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής της ένα χρηματικό ποσό.Οι Playmobeat, η μπάντα του Νίκου Κέρκυρα, δίνουν όπως πάντα τον ρυθμό με τις μουσικές τους επιλογές και απογειώνουν το κέφι.Σμαράγδα ΚαρύδηBarking Well Media