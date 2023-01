Oι Survivors του ΣΚΑΪ... επαγγελματίες με σύστημα «καμήλα»

Αφροδίτη Σκαφίδα και Κώστας Παπαδόπουλος στον πολύ δύσκολο στίβο μάχης

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια σκληρή δοκιμασία στον πολύ δύσκολο και απαιτητικό καινούριο στίβο αγωνισμάτων

Αν οιείναι το κεντρικό γεγονός που απασχολεί, πολύ λογικά και αναμενόμενα,, τότε έχουμε μάλλον βρει τα επόμενα δύο, πέρα βέβαια από το όποιο απρόοπτο μας τύχει. Το ένα είναι ποιος θα πάρει το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα σε μια εξόχως ανταγωνιστική σεζόν και, ήτοι η super έκδοση του «», που φέτος έχει προσθέσει, καθώς συμμετέχουν επίλεκτοι, λέει, παίκτες από τα προηγούμενα πέντε. Ολα σε ένα, νοικοκυρεμένα.διεκδικεί να γίνει αυτό που λένε και στα Τζουμέρκα και τα χωριά της Πίνδου talk of the town: στις εκλογές ψηφίζουν περί τα 5 εκατομμύρια πολίτες, με το ποδόσφαιρο ασχολούνται μάλλον περισσότεροι, ενώ το πρώτο επεισόδιο του «Survivor All Star» το είδαν κατά μέσον όρο 1.572.545 άνθρωποι, ενώ «πέρασαν» από τονέστω και για ένα λεπτό, κατά τη διάρκεια του τρίωρου προγράμματος, ωθούμενοι κυρίως από μια ακατανίκητη περιέργεια 3.612.072 τηλεθεατές! Αυτοδυναμία θααν γίνονταν, κάτι που δείχνει ότι το φετινό «Survivor» μπορεί να αποτελέσει το βαρύ πυροβολικό του σταθμού στη μάχη της τηλεθέασης. Η επένδυση των 12 εκατ. ευρώ που έχει κάνει ο ΣΚΑΪ στο πανάκριβο τηλεπαιχνίδι του Τούρκουσημαίνει και τεράστιες προσδοκίες, η δικαίωση των οποίων πάντως θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα ξεκινήσουν και οι ανταγωνιστικές παραγωγές των άλλων καναλιών («MasterChef» κ.λπ.).Η ιδέα του φετινού παιχνιδιού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι’ αυτό ήδη συγκεντρώνει την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού. Αντί ο Ατζούν να μαζέψει μερικά γνωστά ονόματα από διάφορους τομείς (θέαμα, αθλητισμός, μόντελινγκ, social media, κοσμικά και άλλα) και άγνωστους στο ευρύ κοινό ανθρώπους, που θα πήγαιναν στον Aγιο Δομίνικο διψασμένοι για αναγνωρισιμότητα αλλά ανίδεοι από τα τηλεοπτικά κόλπα, επιστράτευσε δοκιμασμένα πρόσωπα.Επέλεξε 26 (για αρχή, καθότι θα μπουν κι άλλοι στη συνέχεια) παίκτες που είχαν διακριθεί στους πέντε προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι, ξέρουν τις δοκιμασίες, έχουν το κοινό τους και, κυρίως, γνωρίζουν πώς να δώσουν ενδιαφέρον στο παιχνίδι πλασάροντας ο καθένας τον εαυτό του ως μια τηλεοπτική περσόνα που μπορεί να μείνει για καιρό στην Καραϊβική, ακόμα και να κερδίσει το έπαθλο. Τουλάχιστον αυτό είναι το σκεπτικό της παραγωγής. Το αν θα λειτουργήσει θα φανεί παρακάτω.Ολοι είναι πλέον πονηρεμένοι και ξέρουν τα μυστικά της ιδιότυπης αυτής τηλεμαχίας. Και η παρατεταμένη παραμονή έχει ισχυρό αντίκρισμα.Τα χρόνια της αθωότητας και της εκμετάλλευσης παίκτη από παραγωγό -που θα έλεγε κι ο Μαρξ αν ήξερε τι θα ερχόταν 156 χρόνιακαι πάνω, ενώ κάποιοι, τους οποίους οι υπεύθυνοι του ριάλιτι θα ήθελαν ασκαρδαμυκτί στο παιχνίδι, αλλά ως τώρα δεν έχουν αποδεχτεί την πρόταση, μπορεί να πάρουν πολλαπλάσια ποσά αν τελικά δεχτούν να πάνε στονπου είναι πλέον τηλεοπτικά πρόσωπα και έχουν εμπειρία από τον φακό, λιγότερη ή περισσότερη δεν έχει σημασία, μειώνει μεν τον αυθορμητισμό και τις εύκολες γκάφες (), αλλά οδηγεί σε έναν σκληρό, κυρίως υπόγειο, αλλά ενίοτε και προδήλως άγριο ανταγωνισμό. Δεν υπάρχουν πλέον κρυφά χαρτιά, μυστικές στρατηγικές και άδολες, αθώες συμπεριφορές. Εδώ στο περίφημο «πείραμα Στάνφορντ», που πήγαν όλοι ανυποψίαστοι, τελικά μετατράπηκαν σε ό,τι απαιτούσε ο ρόλος που τους δόθηκε, φανταστείτε τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι που εξαρχής γνωρίζουν όλοι ότι η ίντριγκα, ο τακτικισμός, η παραπλάνηση και οι λυκοφιλίες είναι