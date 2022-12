Μπρους Γουίλις: Άγνωστο ατύχημα στα γυρίσματα της ταινίας «Tears of the Sun» του προκάλεσε την αφασία;

Könnte ein Unfall am Set des Kriegsfilms "Tränen der Sonne" Auslöser für das Karriereende von Bruce Willis gewesen sein? https://t.co/QEMMhVlsmQ pic.twitter.com/Pm55DQuy9z — Filmstarts (@Filmstarts) December 12, 2022

Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» η είδηση πως ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με αφασία , με πολλούς από τους θαυμαστές του να αναζητούν τους λόγους που προκάλεσαν το πρόβλημα που επηρεάζει την ικανότητα του διάσημου ηθοποιού να επικοινωνήσει.Ο Γουίλις αν και έχει πλέον αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το πρόβλημα της υγείας του, αλλά και προσφάτως προκάλεσε ποίκιλα σχόλια με την απόφαση του, να αφήσει από 1 εκατομμύριο δολάρια στις κόρες που απέκτησε από τον γάμο του με την Ντέμι Μουρ , όταν η συνολική αξία της περιουσίας του αποτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια.Σχεδόν εννέα μήνες μετά την είδηση που προκάλεσε αναστάτωση και ανησυχία πολλών θαυμαστών του Μπρους Γουίλις για την υγεία του, ένα νέο δημοσίευμα έρχεται να ρίξει λίγο φως στη δυσάρεστη αυτή είδηση.Ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες δράσης, είχε ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Tears of the Sun» του Αντουάν Φουκουά, που κυκλοφόρησε το 2003.Σύμφωνα με πληροφορίες των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, το ατύχημα που συνέβη σε αυτή την ταινία, στην οποία ο ηθοποιός πρωταγωνιστούσε, ίσως υπήρξε η γενεσιουργός αιτία της αφασίας, από την οποία ταλαιπωρείται στο 67ο έτος της ηλικίας του.Οι εικασίες πως το συγκεκριμένο ατύχημα αποτέλεσε την «πηγή του κακού» ξεκίνησαν από τη γερμανική εφημερίδα Filmstarts, η οποία έχει εγείρει τις υποψίες σε δημοσίευμα με τον τίτλο: «Ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Tears of the Sun» θα μπορούσε να ήταν η αιτία της αφασίας».