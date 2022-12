Πάνω από 36 γυναίκες κατέθεσαν τη Δευτέρα κοινή αγωγή κατά του 78χρονου σήμερα σκηνοθέτη και σεναριογράφουγια σεξουαλική παρενόχληση. Ο Τόμπακ δραστηριοποιείται στο Χόλιγουντ για περισσότερα από 40 χρόνια.Στα δικαστικά έγγραφα που έχει στην κατοχή της η Page Six, οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι ο σκηνοθέτης «χρησιμοποίησε τη φήμη, τη δύναμη και την επιρροή του στη βιομηχανία του θεάματος» για να τις «παρασύρει μέσω απάτης, εξαναγκασμού, βίας και εκφοβισμού σε συμβιβαστικές καταστάσεις όπου τις φυλάκιζε, τις κακοποιούσε σεξουαλικά, και τους επιτίθετο».Αν και τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο σκηνοθέτης έχουν παραγραφεί καθώς έχουν περάσει 38 χρόνια τα θύματα ισχυρίζονται ότι μιλούν τώρα λόγω των απειλών που δεχόντουσαν από εκείνον που τους έλεγε ότι θα τις έβαζε στη μαύρη λίστα, θα τις έβλαπτε σωματικά ή και θα τις σκότωνε αν τολμούσαν να ανοίξουν το στόμα τους.Μάλιστα, ο σκηνοθέτης φέρεται να είπε σε πολλά θύματα ότι είχε κάνει στο παρελθόν και ότι είχε δεσμούς με τη μαφία σε μια προσπάθεια να φοβίσει τα θύματά του ακόμα περισσότερο.Στη σχεδόν 90 σελίδων αγωγή αναφέρεται ότι ο Τόμπακ ανάγκαζε τις γυναίκες μεταξύ άλλων να «συμπεριφέρονται προκλητικά» και να υποκύπτουν σε σεξουαλικές πράξεις «για να διαπιστώσει αν ήταν κατάλληλες για τον υποτιθέμενο ρόλο» - ο οποίος δεν υπήρχε καν.Οι γυναίκες μηνύουν επίσης τη Λέσχη Χάρβαρντ της Νέας Υόρκης επειδή φέρεται να ήταν συνένοχη και επέτρεπε στον Τόμπακ να πραγματοποιεί στις εγκαταστάσεις της τις αρρωστημένες του πράξεις.«Ο Τόμπακ χρησιμοποίησε επανειλημμένα την ιδιότητα του μέλους και τη σχέση του με το κλαμπ για να πραγματοποιήσει τα αρρωστημένα σχέδιά του, παρασύροντας τα θύματά του εκεί για γεύματα και ποτά. Στη συνέχεια πήγαινε τις γυναίκες στις σκάλες, στις τουαλέτες και στα δωμάτια του ξενοδοχείου», υποστηρίζουν τα δικαστικά έγγραφα.Ο Τόμπακ φέρεται να είχε «απεριόριστη πρόσβαση στους χώρους του Harvard Club» και παρά το γεγονός ότι αρκετές γυναίκες κατήγγειλαν τον σκηνοθέτη, το κλαμπ δεν έκανε τίποτα για αυτες τις καταγγελίες.

Εκπρόσωπος της λέσχης Χάρβαρντ δήλωσε στο Page Six ότι η ιδιότητα του μέλους του Τόμπακ είχε τερματιστεί το 2017.«Πέρα από αυτό, το Harvard Club δεν σχολιάζει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις», είπε χαρακτηριστικά.Ωστόσο, όταν ο σκηνοθέτης -που αποφοίτησε από το Χάρβαρντ το 1966- δεν αξιοποιούσε το κομψό κλαμπ, φέρεται να επιτέθηκε στα θύματά του σε άλλα μέρη γύρω από τη Νέα Υόρκη -συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού της μητέρας του.Παρά το γεγονός ότι ο Τόμπακ έχει κατηγορηθεί γιακαι επίθεση από περισσότερες από 300 γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής του, έχει αρνηθεί όλους τους προηγούμενους ισχυρισμούς.Στα δικαστικά έγγραφα δεν αναφέρονται δικηγόροι του Τόμπακ και εκπρόσωπος του σκηνοθέτη δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Page Six για την υπόθεση.Πρόσφατα, η εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη κατά του σκηνοθέτη το 2018 λόγω παραγραφής των αδικημάτων.Η συγκεκριμένη νέα αγωγή έρχεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου The Adult Survivor's Act στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο οποίος επιτρέπει στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να καταθέσουν τις απόψεις τους ανεξάρτητα από το πότε διαπράχθηκε το φερόμενο έγκλημα.