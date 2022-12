Κίρστι Άλεϊ: Η τελευταία ανάρτηση στα social media, η διάγνωση με καρκίνο και ο ξαφνικός της θάνατος

Κλείσιμο

Η ηθοποιός όμως, πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής της στο Κέντρο Περίθαλψης Ασθενών με Καρκίνο, Moffitt στη Φλόριντα.Η Άλεϊ ήταν γνωστή για το ρόλο της ως Ρεμπέκα στην κωμική σειρά του NBC «Cheers», στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1987 έως το 1993, κερδίζοντας το Βραβείο Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού, το 1991.καριέρα της ωστόσο, εκτοξεύθηκε από την ρομαντική κομεντί «Κοίτα ποιος μιλάει» με συμπρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα. Η ταινία... έσπασε τα ταμεία με κέρδη 295 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να γυριστούν ακόμα δυο ταινίες.Ο συμπρωταγωνιστής της, Τζον Τραβόλτα φρόντισε να την αποχαιρετήσει με ένα μήνυμα στο Instagram. «Η Κίρστι ήταν μία από τις πιο σημαντικές σχέσεις που είχα ποτέ. Σε αγαπώ Κίρστι. Ξέρω ότι θα βρεθούμε ξανά», έγραψε.Στην σαράντα περίπου χρόνων, καριέρα της, η Κίρστι Άλεϊ πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων τις Θερινό σχολείο (1987), Φονική καταδίωξη (Shoot to Kill) (1988), Κοίτα ποιος μιλάει (1989), Sibling Rivalry (1990), Μπερδέματα για δύο (It Takes Two)(1995), Αποδομώντας τον Χάρι (Deconstructing Harry) (1997), και Drop-Dead Gorgeous (1999).Έλαβε το δεύτερό της βραβείο Έμμυ για τη Μητέρα του Ντέιβιντ (David's Mother).Η Κίρστι Άλεϊ γεννήθηκε το 1951 στο Κάνσας των ΗΠΑ και το 1969 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας για να σπουδάσει αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το πραγματοποίησε το 1982 με τη συμμετοχή της στην ταινία «Star Trek: Η Οργή του Καάν» και υποδυόταν τη Σάβικ, την αξιωματικό του αστροστόλου από τον πλανήτη Βούλκαν. Το 1985 ξεχώρισε με την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά του ABC «Βόρειοι και Νότιοι» μαζί με τον Πάτρικ Σουέιζι.Το 1995 τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ. Αποσύρθηκε από το σινεμά τη δεκαετία του 2000 και επέλεξε να κάνει περιορισμένες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές. Το 2011 πήρε μέρος ως διαγωνιζόμενη στο τηλεοπτικό σόου Dancing With The Stars», όμως επικρίθηκε για το περιττό της βάρος. Είχε φτάσει να ζυγίσει 103 κιλά. Με την ολοκλήρωση του σόου είχε χάσει 45 κιλά.Η Άλεϊ παντρεύτηκε δυο φορές. Την πρώτη το 1970 τον μακρινό της ξάδελφο Μπομπ Άλεϊ, με τον οποίο χώρισε το 1977 και στη συνέχεια παντρεύτηκε τον ηθοποιό Πάρκερ Στίβενσον. Υιοθέτησαν δυο παιδιά τον Γουίλιαμ και την Λίλι, πριν πάρουν διαζύγιο το 1997.Shutterstock