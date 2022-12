Η δεύτερη ταινία πιάνει τη σκυτάλη 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Σάλι, του Τζέικ, της Νεϊτίρι και των παιδιών τους

O Τζέιμς Κάμερον με τον πρωταγωνιστή Σαμ Γουόρθινγκτον

Eπιστήμονες δημιούργησαν τεχνητά Avatar, τα οποία έμοιαζαν απόλυτα με τη φυλή των Na'vi

Μέσα από το είδωλό του, ο Τζέικ έχει τη δυνατότητα να «ταξιδεύει» συχνά στον κόσμο που του επιτρέπει να τρέχει, να αγωνίζεται και να αισθάνεται τα πόδια του

Ο Τζέικ Σάλι ξεκινά με τη λογική ενός Δούρειου Ίππου, γνωρίζει τη γενναία Νεϊτίρι και ξεκινά να ανακαλύπτει όλα τα κρυφά μονοπάτια της ζωής των ιθαγενών

Ο Τζέικ Σάλι ερωτεύεται την όμορφη Νεϊτίρι και παρασύρεται σε μια μάχη για την επιβίωση του κόσμου της

Ο Τζέικ μεταφέρεται μόνιμα στο Avatar του και η νέα ζωή τον βρίσκει κοντά την αγαπημένη του Νεϊτίρι

"Pirates des Caraïbes - La fontaine de Jouvence" (2011) était jusqu'ici le film le plus cher de l'histoire du cinéma avec un budget de 378,5 millions de dollars. Ce sera plus pour Avatar 2. #Avatar2 #AvatarTheWayOfWater https://t.co/vNZk1z8oB3 — GQ France (@GQ_France) November 24, 2022

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.Δεν είναι λίγοι οι φαν που αναμένουν με αγωνία τη νέα ταινία του Κάμερον και που βυθίστηκαν ξανά στον κόσμο της Πανδώρας, που είχαν εγκαταλείψει από το μακρινό 2009.Η φαντασία πολλών μάλιστα ξεκίνησε να οργιάζει μπροστά στα σχέδια που ετοιμάζει ο Τζέιμς Κάμερον για το πολυαναμενόμενο σίκουελ. Άλλωστε αρκετοί αναρωτιούνται για τα οπτικά εφέ που αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο γνωστός για τις πρωτοπορίες του σκηνοθέτης, 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Avatar.Η ιστορία της πρώτης ταινίας του Avatar, διαδραματίζεται το έτος 2154 και περιλαμβάνει μια αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στον πλανήτη Πανδώρα. Αυτός ο νέος κόσμος, είναι μία πλούσια πηγή ενός ορυκτού, που χρειάζεται απεγνωσμένα η Γη. Η Πανδώρα δεν αντιπροσωπεύει μια μακρινή απειλή, αλλά παρόλα αυτά μισθοφόροι στάλθηκαν στον ξένο αυτό κόσμο, για να επιτεθούν στους ιθαγενείς και να κατακτήσουν το έδαφός τους, αντλώντας από αυτό, το πολυπόθητο ορυκτό. Με πολυβόλα, ρομπότ και μαχητικά αεροσκάφη οι στρατιώτες έφτασαν στον νέο πλανήτη, για να σκορπίσουν μόνο στάχτη και θάνατο με το πέρασμά τους.Η Πανδώρα φιλοξενεί ένα δάσος που κατοικείται ειρηνικά από τους Na'vi, μια φυλή λεπτών γιγάντων με μπλε δέρμα και χρυσαφένια μάτια, ενώ η χλωρίδα περιέχει κάθε είδους σπάνιο φυτό και δέντρο. Η ατμόσφαιρα του μοναδικού αυτού κόσμου, δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες των ανθρώπων, για αυτό και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν μία μάσκα, η οποία τους παρέχει το οξυγόνο που χρειάζονται, για να αναπνεύσουν.Στο νέο αυτό σύμπαν, μαζί με τους ανθρώπους, κατέφθασαν και οι επιστήμονες, οι οποίοι δημιούργησαν τεχνητά Avatar, τέτοια που να μοιάζουν απόλυτα με τη φυλή των Na'vi. Πρόκειται επί της ουσίας για είδωλα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί οργανικά, αλλά ο εγκέφαλος τους ελέγχεται από τους ανθρώπους, που παραμένουν συνδεδεμένοι με το Avatar τους, μέσω ενός θαλάμου. Ενώ βρίσκονται στο σώμα του μπλε γίγαντα, μπορούν να βλέπουν, να φοβούνται, να γεύονται και να αισθάνονται, να ερωτεύονται και να αγαπούν, ακριβώς όπως και ένας ιθαγενής της Πανδώρας.Αυτές οι ιδιότητες, είναι λυτρωτικές για τον πρωταγωνιστή της ταινίας, Τζέικ Σάλι, τον οποίο υποδύεται ο Σαμ Γουόρθινγκτον, καθότι είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όταν ο δίδυμος αδερφός του σκοτώνεται σε μια ληστεία, ο πεζοναύτης Σάλι, αποφασίζει να πάρει τη θέση του σε μια αποστολή με τελικό προορισμό τον μακρινό πλανήτη των Na’vi. Μέσα από το είδωλό του, ο Τζέικ έχει τη δυνατότητα να «ταξιδεύει» συχνά στον κόσμο που του επιτρέπει να τρέχει, να αγωνίζεται και να αισθάνεται τα πόδια του.Στην Πανδώρα, ο Τζέικ Σάλι ξεκινάει με τη λογική ενός καλού στρατιώτη, που υπακούει σε εντολές και έχει σκοπό, να φέρει τα επιθυμητά στον στρατηγό του αποτελέσματα. Ως καλός πληροφοριοδότης, μόλις αναμειγνύεται με τους ιθαγενείς, φροντίζει να μάθει κάθε λεπτομέρεια για τα μυστικά τους. Ο Σάλι ξεκινά με τη λογική ενός Δούρειου Ίππου, γνωρίζει τη γενναία Νεϊτίρι και ξεκινά να ανακαλύπτει όλα τα κρυφά μονοπάτια της ζωής των ιθαγενών, για να καταφέρει να «ρίξει το κάστρο εκ των έσω» και να χαρίσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να κατακτήσουν το έδαφος. Σε αντάλλαγμα της προσφοράς του, ο στρατηγός της αποστολής του εξασφαλίζει μία χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη που θα του δώσει τη δυνατότητα να σταθεί ξανά στα πόδια του.Η φυλή των Na'vi επιβιώνει στον πλανήτη της, ζώντας σε αρμονία με τη φύση και αξιοποιώντας με ευγενείς τρόπους τα πλάσματα, με τα οποία μοιράζονται τον κόσμο τους. Ενώ ο Τζέικ Σάλι προσπαθεί να διεισδύσει στον λαό των Na’vi με τη χρήση ταυτότητας του «Avatar», σταδιακά αρχίζει να δένεται με την ιθαγενή φυλή, να ερωτεύεται την όμορφη Νεϊτίρι και να παρασύρεται σε μια μάχη για την επιβίωση του κόσμου της, που ολοκληρώνεται με τον απόλυτο πόλεμο, στον οποίο ο Τζέικ συμμετέχει στην αντίσταση ενάντια στους πρώην συντρόφους του.Η ταινία ολοκληρώνεται με δύο πράξεις, μετά τη νίκη της φυλής των Na'vi, ενάντια στο ανθρώπινο γένος. Με εξαίρεση ορισμένους χαρακτήρες και μερικούς επιστήμονες, όλοι οι άνθρωποι εκδιώκονται από την Πανδώρα και στέλνονται πίσω στη Γη, ενώ στην τελευταία σκηνή ο Τζέικ μεταφέρεται μόνιμα στο Avatar του, με τη βοήθεια του Δέντρου των Ψυχών, της Είουα, και η νέα ζωή τον βρίσκει κοντά την αγαπημένη του Νεϊτίρι.Ο Τζέιμς Κάμερον κατάφερε με τεράστια επιτυχία να αποδώσει τη λεγόμενη CGI (Computer-generated imagery) τεχνική, που αφορά σε εικόνες δημιουργημένες μέσω υπολογιστή.Ο διάσημος σκηνοθέτης, που είναι γνωστός για τις περίπλοκες και πρωτοποριακές τεχνικές που χρησιμοποιεί σε κάθε του ταινία, έχει αφήσει στο κουτί της λήθης τα «ξεπερασμένα» ειδικά εφέ και λειτουργεί με τεχνολογίες άλλου επιπέδου. Η πρώτη ταινία για την ώρα έχει θέσει υψηλά στάνταρ στα μάτια του κοινού που περιμένει εναγωνίως, να δει πως ο Κάμερον έχει εξελίξει τις μεθόδους του για το «Avatar: The Way of the Water».Στα 163 λεπτά, o Κάμερον κατάφερε να δημιουργήσει μία ταινία ορόσημο στην κινηματογραφική ιστορία.Πολλές είναι οι συζητήσεις που γίνονται για το «Avatar: The Way of Water» και πολλοί κάνουν υποθέσεις για το budget της υπερπαραγωγής της Disney.Όπως είχε γίνει γνωστό, το budget του Avatar 2 κυμαίνονταν στα 250 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό το ποσό φαίνεται πως εκτοξεύθηκε σχεδόν στο διπλάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Hollywood Reporter, το πραγματικό ποσό που χρειάστηκε, για να γυριστεί το sequel του Τζέιμς Κάμερον κυμαίνεται μεταξύ 350 και 400 εκατομμυρίων δολαρίων.Όπως αναφέρεται σε ξένα δημοσιεύματα, η ακριβότερη ταινία βάσει budget παραγωγής, που φτάνει επίσης μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια, είναι το «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» που κόστισε 379 εκατομμύρια δολάρια. Αν λοιπόν χονδρικά το budget του Avatar 2 αγγίζει τα 400 εκατομμύρια, τότε είναι επίσημα η ακριβότερη ταινία όλων των εποχών.Τέτοιες παραγωγές χρειάζεται να βγάλουν δυο φορές το budget τους, ώστε να μην έχουν ζημία, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν και τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την διαφήμισή της, που στην περίπτωση του Avatar του 2009, έφτασε τα 150 εκατομμύρια.Ο Τζέιμς Κάμερον υπήρξε απόλυτα ειλικρινής για το κόστος των sequels του Avatar και το σχολίασε δημοσίως, θέτοντας έναν πολύ υψηλό στόχο για το «The Way of Water» και τα εισιτήρια που οφείλει να κόψει.Για την Disney φαίνεται πως οτιδήποτε κάτω του 1 δισεκατομμυρίου, θα θεωρηθεί αποτυχία για το Avatar 2. Ωστόσο, μετά και την εξασφάλιση της προβολής της ταινίας στην Κίνα, τα αποτελέσματα αναπτερώνουν τις ελπίδες, για να διαλύσει η ταινία τα εισπρακτικά ρεκόρ, μιας και πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του κόσμου.