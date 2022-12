Γιάννης Κιόρογλου και Αννα Αντρες: O σταρ σεφ και η Μις Oυκρανία μυούν το Παρίσι στην ελληνική κουζίνα

Αφήνοντας πίσω της μια επιτυχημένη καριέρα μοντέλου η Αννα Αντρες δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της φιλοξενίας με το πολυτελές εστιατόριο «Anna», στο Παρίσι Ο Γιάννης Κιόρογλου (δεξιά) έχει αποκλειστικά ελληνικό προσωπικό στις κουζίνες του σε διάφορα μέρη του κόσμου

Στο 8ο Διαμέρισμα του Παρισιού, στο κέντρο του Χρυσού Τριγώνου, και συγκεκριμένα στην οδό 14 Rue Marbeuf, τοείναι το νέο σημείο-σταθμός. Το εστιατόριο που άνοιξε τις πόρτες του πριν από μερικούς μήνες έχει ήδη γ ίνει meeting point διασημοτήτων και απλού κόσμου που αγαπούν το καλό φαγητό και τη χώρα μας. Η ευχή «yamas!», το δικό μας «γεια μας!», συνοδεία ενός κοκτέιλ ούζου, σημαίνει το καλωσόρισμα και η ελληνική φιλοξενία δείχνει καθημερινά το πιο δυναμικό της πρόσωπο σε μια πόλη που κατέχει τα πρωτεία της ευζωίας. Στο τιμόνι η Ουκρανή ιδιοκτήτρια Αννα Αντρες και ο Ελληνας σταρ σεφ Γιάννης Κιόρογλου «Ενα καλειδοσκόπιο πολύχρωμων εικόνων μάς έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε την Ελλάδα: ταξιδιωτικές αναμνήσεις, ο λαμπερός ήλιος, ο συναρπαστικός συνδυασμός από βαθύ μπλε και φωτεινό λευκό, ελιές από την περιοχή της Καλαμάτας, μυρωδιά φρεσκοψημένης πίτας καθώς βγαίνει από τον φούρνο. Το “Anna” είναι όλα αυτά και πολλά ακόμη σε ένα μέρος», αναφέρει η Αννα Αντρες, από το όνομα της οποίας ονομάστηκε το νέο στέκι υψηλής γαστρονομίας αλλά και αισθητικής στην Πόλη του Φωτός.Ο Γιάννης Κιόρογλου, ο διεθνώς διάσημος σεφ που εμπνεύστηκε το μενού, συμπληρώνει: «Στο “Anna” οι ελληνικές κλασικές γαστρονομικές επιλογές αντιμετωπίζονται με μια εντελώς νέα ματιά, σε έναν χώρο που αντανακλά την ελληνική αισιοδοξία. Στο εστιατόριό μας ο κόσμος απολαμβάνει τη μεσογειακή κουζίνα ακούγοντας ποιοτική ελληνική μουσική, ενώ υπάρχει και η σκέψη για ζωντανή μουσική στο μέλλον από ελληνική μπάντα».Με μότο «Greece is now in Paris», δηλαδή «η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο Παρίσι», οι δυο τους διαδίδουν δυναμικά τις ελληνικές γεύσεις εκτός συνόρων εξασφαλίζοντας κορυφαίες πρώτες ύλες, πολλές από τις οποίες καταφτάνουν στο Παρίσι κατευθείαν από τη χώρα μας. Φρέσκα λαχανικά και όσπρια, θησαυροί της θάλασσας και μυρωδικά από τα πιο απρόσμενα μέρη της ελληνικής γης συνδυάζονται με αριστοτεχνική μαεστρία στην κουζίνα του Γιάννη Κιόρογλου, με τους σημαντικούς οδηγούς της πόλης να συγκαταλέγουν το «Anna» στα ρεστοράν που πρέπει κάποιος να επισκεφτεί, ενώ το εξαιρετικά επιλεκτικό « Condé Nast Traveler » κάνει λόγο για τον «νέο ναό της γεύσης».