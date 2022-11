Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά - 10 διάσημες που ερωτεύτηκαν μικρότερους άνδρες

Η διάσημη σκηνοθέτιδα και ο ηθοποιός γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Nowhere Boy» το 2009, όταν εκείνη ήταν 42 ετών κι εκείνος μόλις... 19! Η διαφορά ηλικίας ωστόσο, δεν τους πτόησε και το ζευγάρι παντρεύτηκε τρία χρόνια αργότερα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, καθώς ποτέ δεν έχουν απασχολήσει τα media με τη σχέση τους, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει το ίδιο δυνατή, παρά τα 23 χρόνια που τους χωρίζουν.









Μπορεί οι φήμες να τους θέλουν να χωρίζουν πολύ συχνά, όμως οι δύο ηθοποιοί παραμένουν μαζί από το 1996 μέχρι και σήμερα. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα μιας σειράς στην Αυστραλία και προφανώς τα 13 χρόνια που απέχουν ηλικιακά, δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στον έρωτά τους.

Η ηθοποιός και ο πρώην άσος των «Miami Heat» ξεκίνησαν την σχέση τους το 2008, ενώ έξι χρόνια αργότερα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Τους χωρίζουν 10 χρόνια, τα οποία όπως φαίνεται καμία σημασία δεν έχουν, αφού είναι μαζί μέχρι και σήμερα και παραμένουν πολύ ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο. Υποδέχτηκαν στον κόσμο την κόρη τους το 2018 μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο χωρισμός της τραγουδίστριας από τον πρώτο της σύζυγο φαίνεται πως της στοίχισε πολύ, αφού έκανε έξι χρόνια να προχωρήσει στη ζωή της. Το 1984 γνωρίστηκε με τον Έρβιν Μπαχ κατά την διάρκεια της ηχογράφησης του «What’s Love Got to Do With It». Αν κι εκείνη είναι 16 χρόνια μεγαλύτερή του, αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί κανέναν από τους δύο, αφού το 2013 παντρεύτηκαν και η σχέση τους κρατάει μέχρι σήμερα.









Φωτογραφίες: Shutterstock