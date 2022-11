Κλείσιμο

Θα περίμενε κάποιος πως λόγω των συνεχών ειδοποιήσεων και συστάσεων για αποφυγή μετακινήσεων, η τηλεόραση θα θριάμβευε ως μοναδική επιλογή ψυχαγωγίας.Κι όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ειδικά το βράδυ, όπου ακόμη και τα δημοφιλή προγράμματα δεν ξεπέρασαν το 16%, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με το 30 plus που καταγράφεται Δευτέρα με Παρασκευή από τις καλές σειρές. Τι σημαίνει αυτό; Πως πλέον η μάχη της ιδιωτικής τηλεόρασης απέναντι στις συνδρομητικές πλατφόρμες αρχίζει να γίνεται πολύ δύσκολη.Ενδεικτικό της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε το Σαββατόβραδο, το 16% στο δυναμικό κοινό που σημείωσε το «Just the two us», μία πολυδάπανη και πολυάριθμη παραγωγή. Πολύ κοντά οι επόμενοι του ανταγωνισμού με την πρεμιέρα της Ρούλας Κορομηλά με το « Σπίτι με το MEGA » να ξεπερνά το 11% και σε τέσσερα τουλάχιστον τέταρτα να προηγείται του ανταγωνισμού, σε μία φροντισμένη και αξιοπρεπή παραγωγή. Στο 12% η «» στο Star και λίγο πάνω από το 10% οι ξένες ταινίες στα υπόλοιπα κανάλια. Αρνητικό ρεκόρ για την εκπομπή του Γιάννη Μπέζου « Ο,τι αγαπώ » στο Open που φλέρταρε με το 2%.Στην πρωινή ζώνη η Φαίη Μαυραγάνη με το «» στον ΑΝΤ1 προηγήθηκε των ανταγωνιστών της στο δυναμικό κοινό με ποσοστά άνω του 18%. Στην ζώνη των 10 την πρωτιά με μικρή διαφορά πήρε ο Νίκος Μάνεσης με το «» κοντά στο 17% και ακολούθησε το «» στο MEGA με 15%.Ναταλία Γερμανού και Ακης Πετρετζίκης κυριάρχησαν στην ζώνη του μεσημεριού με ποσοστά άνω του 15% ενώ σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε η κλασική ελληνική ταινία «» στο Star που πέτυχε ένα 14%, ενώ και η επανάληψη της σειράς «» στο MEGA δεν έπεσε κάτω από το 12% στην εκατοστή προβολή της.