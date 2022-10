Ο Άνταμ Σάντλερ… ευτυχώς έπαψε να είναι κωμικός

Δείτε το βίντεο: Το τρέιλερ της ταινίας You Don't Mess With the Zohan

Δείτε το βίντεο: Το τρέιλερ της ταινίας Hustle

Δείτε το βίντεο: GOLDMAN v SILVERMAN

Κλείσιμο

Η συνέντευξή του αυτή δεν ήρθε πολύ καιρό μετά τη νέα «σοβαρή» ταινία, το, το οποίο βγήκε στοστις αρχές Ιουνίου και πραγματεύεται την ιστορία ενός πρώην μπασκετμπολίστα και νυν... αποτυχημένου σκάουτερ στους 76ers της Φιλαδέλφεια, τον Στάνλεϊ Σούγκερμαν, ο οποίος ψάχνει απεγνωσμένα ένα νέο όνομα που θα αποτελέσει το next big thing τουΑνάμεσα στην «παρέλαση» μεγάλων ονομάτων που αγωνίζονται ή αγωνίστηκαν με μεγάλη επιτυχία στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ο Σάντλερ ξεχωρίζει για ακόμη μία φορά χωρίς να αλλάζει τη φωνή του ή να λέει κάποιο αμήχανο αστείο. Μπορεί ο πρωταθλητής Ευρώπης, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, να μην είναι το ίδιο καλός σε όλες τις σκηνές του, αλλά και με τη βοήθεια του πολύπειρου ηθοποιού, κατάφερε κι αυτός από τη μεριά του να αποδώσει αρκούντως ικανοποιητικά τον ρόλο του.Όσον αφορά την κωμωδία, το Hustle έχει τις στιγμές του όπως το «mom joke» του Σούγκερμαν (Σάντλερ) στον Μπο Κρουθ (Ερναγκόμεθ) για να τον προετοιμάσει για το «thrash talk» των αντιπάλων του, που ήταν και το αδύναμό του σημείο αφού τον έβγαζε από τα ρούχα του.«Η μάνα σου είναι πόρνη», λέει ο Σούγκερμαν και ο Κρουθ πάει να αρπαχτεί, πριν ο πρώτος συνεχίσει πως αστειεύεται γιατί «οι πόρνες πληρώνονται, η μάνα σου το κάνει τσάμπα», με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κυνηγιούνται στο παρκέ σαν πατέρας με γιο, σε μια σκηνή που μετέφερε στην οθόνη ένα μέρος των όσων είπε για τη ζωή του στην προαναφερθείσα συνέντευξη ο 56χρονος, θυμίζοντας παράλληλα τον... παλιό Σάντλερ χωρίς να «διπλώνει». Άλλωστε, υπάρχει και το «Χάλογουιν του Χιούμπι» αν κάποιος θέλει να θυμηθεί τα παλιά, το οποίο παίζει από τις 7 Οκτωβρίου και πάλι στο Netflix, ως μέρος της συμφωνίας που έχει κάνει η πλατφόρμα με τον ηθοποιό για τέσσερις συνολικά ταινίες.Πλέον, μετά και το μικρού μήκους Goldman v Silverman, όλοι περιμένουν τη νέα συνεργασία του Σάντλερ με τους Σάφντι, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα για τις αρχές της νέας χρονιάς. «Θα κάνω μια νέα ταινία με τους αδερφούς Σάφντι και υποτίθεται θα ξεκινήσουμε στα τέλη του χειμώνα. Όταν θα ξεκινήσει αυτή η νέα ταινία, και αυτούς τους τύπους πρέπει να πω ότι τους αγαπώ, ξέρω ότι θα αφιερώσουμε όλο μας το είναι και θα λιώσουμε στη δουλειά για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι τόσο καλή όσο μπορεί να είναι. Ξέρω ότι θα μας πάρει αρκετό καιρό», είπε και συνέχισε όσον αφορά την τρίτη τους συνολικά συνεργασία:«Είναι πολύ έντονη η δουλειά μαζί τους γιατί νοιάζονται πάρα πολύ για το αποτέλεσμα. Κι εγώ δεν θέλω με τίποτα να τους απογοητεύσω. Κάθε αστείο σημαίνει πολλά. Γι’ αυτούς κάθε λέξη σημαίνει επίσης πολλά, κάθε καρέ της ταινίας σημαίνει πολλά. Οπότε δεν θέλω να κάνω αρπαχτή. Με νοιάζει πάρα πολύ το πρότζεκτ γιατί σέβομαι απεριόριστα αυτά τα παιδιά».Φαίνεται, λοιπόν, ότι σύντομα θα προστεθεί ακόμη ένας τίτλος δίπλα σε εκείνους των παλαιότερων Punch-Drunk Love, Reign Over Me, The Meyerowitz Stories, αλλά και πιο πρόσφατων Uncut Gems και Hustle, που αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους μεγάλη μερίδα κόσμου... πανηγυρίζει που ο Σάντλερ έπαψε (ή έστω παύει... σταδιακά) να είναι κωμικός.