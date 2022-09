Κλείσιμο

σύστησε για πρώτη φορά στο κοινό τη σύντροφό του.Ο γνωστός make up artist και πρώην παίκτης του Survivor θέλησε να μοιραστεί τον έρωτά του με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram και μέσα από μια σειρά insta stories τους σύστησε την αγαπημένη του, Νάνσυ.Το ζευγάρι βρισκόταν σε νυχτερινή έξοδο, όταν ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια στα social media πως η αγάπη τους είναι αληθινή, παρά τα όσα νομίζουν κάποιοι για τη σχέση τους.Σε ένα από τα stories, ο make up artist ακούγεται να λέει στη Νάνσυ: «Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα από χθες ότι είσαι πολύ όμορφη και ταιριάζουμε πάρα πολύ. Κι επειδή κάποιοι δεν πιστεύουν ότι είμαστε μαζί κι η αγάπη μας είναι αληθινή, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ δεν λέει ποτέ ψέματα, λέει μόνο αλήθειες. Έχουμε να κάνουμε πολλά».Στη συνέχεια, σε άλλο story, ο ίδιος «πειράζει» την αγαπημένη του, αναφέροντάς της πως πλέον έχει αποκτήσει δημοσιότητα και όλοι όσοι περνούν από δίπλα τους ξέρουν το όνομά της.«Νάνσυ. Έχουν μάθει το όνομά σου όλοι σε μία μέρα», λέει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και εκείνη του απάντησε: «Αφού είσαι σούπερ σταρ αγάπη μου».Τέλος, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και η Νάνσυ ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά μπροστά στην κάμερα και μάλιστα, ο make up artist φρόντισε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη διατροφή του, ενώ έβαλε ένα challenge στη σύντροφό του.Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε μόλις φάει ένα σουβλάκι με κρεμμύδι, γεγονός που ίσως εμπόδιζε την αγαπημένη του να τον φιλήσει. Ωστόσο, εκείνη δεν δίστασε, με το ζευγάρι να αναρτά τα φιλιά τους σε stories, το ένα μετά το άλλο.